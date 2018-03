Умер актер Дэвид Огден Стиерс, известный по сериалу МЭШ

В субботу, 3 марта, в возрасте 75 лет в США скончался актер Дэвид Огден Стиерс, который наиболее известен своим участием в сериале Чертова служба в госпитале МЭШ.

Роль доктора Винчестера принесла актеру номинацию на премию Эмми.

Причиной смерти стал рак мочевого пузыря, передает MKS Talent Agency.

Стиерс также занимался озвучиванием мультфильмов и работал дирижером симфонического оркестра.

I am very sad to report that David died this morning March 3, 2018 peacefully at his home in Newport, Oregon after a courageous battle with bladder cancer.



His talent was only surpassed by his heart. pic.twitter.com/fjuGmbVYgd