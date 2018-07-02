Ультраортодоксы, эмигранты и враждующие соседи. В рамках ретроспективы кино Израиля на ОМКФ покажут хиты Канн, Берлина и Венеции

В честь 70-летия израильского кинематографа на Одесском международном кинофестивале в июле этого года покажут израильские фильмы, ставшие в разные годы хитами на Каннском, Берлинском и Венецианском кинофестивалях.

Программа ретроспективы 70 лет израильскому кино

Тиккун

Режиссер Авишай Сиван, 2015 год

Хаим-Арон – блестящий ультраортодоксальный исследователь религии из Иерусалима. Придерживаясь строгого поста, он доводит себя до истощения и теряет сознание. Врачи скорой помощи констатируют смерть, но отец принимает на себя попытки реанимации и возвращает сына к жизни. После несчастного случая Хаим-Арон остается равнодушным к науке, а его отца мучает страх, что он нарушил волю Бога, когда воскресил сына. Израильский фильм получил премию Серебряный леопард – специальный приз жюри Международного кинофестиваля в Локарно (2015).

Иди, живи и стань

Режиссер Раду Михайляну, 2005 год

Эфиопского мальчика Шломо мать-христианка передает эфиопской женщине-еврейке, чей ребенок умер. Эту женщину, которая станет ему приемной матерью, вот-вот заберут самолетом в Израиль из лагеря беженцев в Судане во время операции Моисей 1984 года. Биологическая мать, надеясь на лучшую судьбу для сына, говорит ему «Иди, живи и стань» перед тем, как мальчик оставит ее и сядет в автобус. Фильм рассказывает историю о взрослении мальчика в Израиле и о том, как он справляется со своими тайнами: нееврейском происхождении и оставленной биологической матерью. Израильско-французский фильм Михайляну удостоен приза зрительских симпатий программы Панорама на Берлинале в 2005 году, и в том же году - главной кинопремии Франции Сезар за лучший сценарий.

И взять себе жену

Режиссеры Ронит Элькабец, Шломи Элькабец, 2004 год

События происходят в конце семидесятых годов, за три дня до шабата. В центре сюжета парикмахер Вивиан и ее семья. Женщина пытается отстоять индивидуальность в семействе консервативного мужа и его матери. Битва прогресса и наследия превращает маленькую квартиру в ад. Вдобавок к Вивиан возвращается ее бывший возлюбленный, что еще больше усугубляет ситуацию. Драма завоевала приз зрительских симпатий в секции Неделя критики Венецианского кинофестиваля (2004).

В пяти часах от Парижа

Режиссер Леонид Прудовский, 2009 год

В рабочем пригороде Тель-Авива встречаются двое. Он – уроженец Израиля, она – эмигрантка из РФ. Он – таксист, она – учительница музыки. Он ни к чему не стремится, да и она давно сложила оружие. Он боится летать, а она вот-вот улетит. Есть ли у них шансы остаться вместе? Лента Леонида Прудовского стала победителем Хайфского кинофестиваля в номинации Лучший фильм (2009) и получила 4 премии Израильской киноакадемии.

Ажами

Режиссеры Ярон Шани, Скандар Копти, 2009 год

Действия фильма происходят в районе Яффы Ажами. Враждующие между собой жители вынуждены быть соседями. Ни одно место не служит лучшим примером столкновения разных миров. Мы наблюдаем невозможность сложившегося положения глазами самих людей, которые в разные времена сосуществовали на одной территории. Лента была номинирована на Оскар (Лучший фильм на иностранном языке), а также удостоена приза Золотая камера на Каннском кинофестивале за лучший дебют (2009).

Напомним, что 13 июня Одесский кинофестиваль объявил Международную и Национальную конкурсные программы. ОМКФ-2018, девятый по счету, пройдет в Одессе с 13 до 21 июля.

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