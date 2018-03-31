Укрпочта выпустила почтовые марки с главными героями "Викраденої принцеси"

В церемонии спецпогашения марок приняли участие первый заместитель генерального директора Укрпочты и создатели мультфильма

Укрпочта в сотрудничестве со студией Animagrad выпустила почтовые марки с героями первого украинского анимационного фильма "Викрадена принцеса: Руслан и Людмила". Об этом сообщает пресс-служба организации.

На одной из двух марок изображены главные герои на фоне старинного Киева: принцесса Мила, ее отец – киевский князь Владимир и любимый – странствующий актер Руслан. На другой почтовой марке Хомяк Винницкий, один из самых популярных героев мультфильма.

Почтовые марки, посвященные мультфильму, и конверт "первый день" уже появились в отделениях Укрпочты.

"Филателия – это увлечение не только для взрослых, но и для детей. Укрпочта сейчас развивает детскую филателию и становится ближе для подростков. Ведь можно наклеить марку на конверт и отправить его своему другу в Японию, Голландию, Германию. У нас большие надежды, что марка «Викрадена принцеса» должна возродить интерес детей к маркам, посткроссингу и почте в целом. А Укрпочта в будущем еще сможет вас удивлять новинками филателии", – отметил первый заместитель генерального директора Укрпочты Александр Перцовский.

Каждая марка издана тиражом в 100 тысяч экземпляров. Номинал почтовых марок составляет 5 гривен.

Напомним, что мультфильм "Викрадена принцеса: Руслан и Людмила" вышел на большие экраны 7 марта. Общая стоимость производства мультфильма составила 95,2 миллиона гривен.

Ранее сообщалось, что за первый уик-энд мультфильм посмотрели 285 784 зрителей, а общая касса мультфильма на рынке составляет 21 489 581 гривен.