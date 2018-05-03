Украинцы в Каннах. Как будут представлять наше кино на 71-м кинофестивале

Украинский павильон в Каннах будет работать с 8 по 17 мая

Объявлена ​​программа работы украинского павильона и показов наших фильмов на кинорынке 71-го Каннского международного кинофестиваля.

Программа павильона, который будет работать с 8 до 17 мая, спланирована таким образом, чтобы максимально широко представить потенциал украинской киноиндустрии на Marché du Film.

Здесь традиционно будет представлена ​​информация об участниках, состоянии и достижениях украинского кинорынка, профессиональных возможностях для кинопроизводства и преимуществе копродукции с украинскими партнерами. Будут представлены украинские проекты, производство которых уже завершено и тех, которые находятся на стадии производства.

Все новости о Каннском кинофестивале 2018

9 мая вторую по значимости на фестивале конкурсную программу Особый взгляд (Un Certain Regard) откроет мировая премьера фильма украинского режиссера Сергея Лозницы Донбасс. Фильм создавался в копродукции Германии, Украины, Нидерландов, Франции и Румынии и также был профинансирован фондом Eurimages.

12 мая в рамках конкурсной программы Неделя критики (Semaine de la Critique) состоится мировая премьера украинского полнометражного художественного фильма Женщина на войне (Woman at war), исландского режиссера Бенедикта Ерлингссона, который является копродукцией Франции, Исландии и Украины.

Кинорынок посетят отечественные продюсеры, в Каннах пройдут рыночные показы украинских фильмов, попавших в конкурсные программы. В частности, компания 435 FILMS покажет полнометражный фильм режиссера Тони Ноябревой Герой моего времени, а Film.UA представляют два своих проекта - анимацию Мавка. Лесная песня и историческую драму Захар Беркут.

71-й Каннский международный кинофестиваль пройдет с 8 по 19 мая в Каннах (Франция).

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