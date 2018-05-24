Украино-исландский фильм вошел в двадцатку лучших картин Канн по мнению The Hollywood Reporter

Фильм Женщина на войне, который был создан в копродукции Исландии, Франции и Украины и стал одним из победителей конкурсной программы Неделя критики на Каннском кинофестивале, вошел в список 20 лучших фильмов Канн по версии издания The Hollywood Reporter.

Режиссером картины стал исландец Бенедикт Эрлингссон, а сценарий создал совместно с Олавюром Эгиллем Эгильссоном. Съемки картины проходили в Исландии и Украины.

По сюжету, женщина-дирижер хора ведет борьбу против бизнеса, который загрязняет окружающую среду, когда оказывается, что ее усыновления ждет четырехлетняя Украинская девочка из Дружковки.

"Второй игровой фильм исландского автора Бенедикта Эрлингссона - это очень умело сформированная и сюрреалистическая история экологического "террориста", который саботирует энергетическую сеть ее страны, чтобы сохранить захватывающие пейзажи. С эмоциональной глубиной, изысканной визуальной составляющей и острыми, своевременными политическими чувствами, фильм начинается в довольно игривых условиях, но постепенно сводится к чему-то более волнующему и трогательному", - пишут критики издания.

Кроме Женщины на войне в двадцатку также вошли фильмы: Карманные воры Хирокадзу Корээда, Уитни Кевина Макдональда, Прости ангел Кристофа Оноре, Догман Маттео Гарроне, Холодная война Павла Павликовски, Экстаз Гаспара Ноэ, Горящий Ли Чан Донга, Черный клановец Спайка Ли, Пепел - чистый белый Жанг Ке Жиа и другие работы.

Напомним, фильм Женщина на войне был представлен в программе Неделя критики 71-го Каннского кинофестиваля и получил премию SACD (Authors' Society), которая присуждается консорциумом писателей и композиторов, и Grand Rail d'Or (Золотая железная дорога) - единственную государственную премию Каннского кинофестиваля.

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