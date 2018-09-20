Украино-исландский фильм Горная женщина: на войне поборется за Оскар

Украино-исландский фильм Горная женщина: на войне режиссера Бенедикта Эрлингссона выдвинули на получение премии Американской киноакадемии Оскар от Исландии.
Как сообщил глава Госкино Украины Филипп Ильенко, Горная женщина поборется за статуэтку в номинации Лучший фильм на иностранном языке.
«В этом году у нас уже две украинские ленты, которые поддержало Госкино, в этом престижном соревновании!» - добавил Ильенко.
По сюжету, главная героиня (Халлдора Гейхадсдоттир) – активистка движения за защиту окружающей среды - ведет одиночную войну с местным алюминиевым заводом, чтобы защитить природу исландских предгорий. Но ее борьба оказывается поставленной на паузу, когда ей приходит ответ на запрос об удочерении маленькой девочки из Украины.
Мировая премьера фильма прошла в рамках Недели критики Каннского кинофестиваля, где фильм получил три премии: награду Консорциума писателей и композиторов Prix SACD за музыку, зрительский приз Prix du Public и единственную государственную премию фестиваля – Grand Rail d’Or, награду от ассоциации железнодорожников-кинематографистов.
В украинский прокат фильм Горная женщина: на войне вышел 16 августа.
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