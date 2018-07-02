Украина остается белым пятном. Джон Малкович рассказал о восприятии Голливудом войны на Донбассе и самых тяжелых уроках жизни

Известный американский актер, сценарист и продюсер Джон Малкович (Опасные связи, Быть Джоном Малковичем, После прочтения сжечь) посетил Киев, где выступил с проектом дирижера Риккардо Мути Пути дружбы.

Также Малкович дал интервью ТСН, в котором рассказал о том, какой Украину видят в Голливуде, готов ли он сняться в кино о войне в Донбассе и об уроках жизни.

"В течение этих лет Украина остается белым пятном, будто ее кто-то стер с карты. В мозгах голливудского сообщества царит Трамп и русский заговор. Но никакой Украины. В этом году я дважды пытался говорить с ними об Украине. Никто не хочет об этом говорить. Я даже не знаю, какой процент неравнодушных в Голливуде знает, что произошло здесь в 2014 году и что происходит сейчас. Но я не такой, как они", - сказал он.

Актер также ответил на вопрос, готов ли сняться в фильме о войне в Донбассе: "Знаете, делать такое кино трудно. Я благословлю любого, кто это здесь сделает. А относительно моего участия - это будет зависеть от того, каким будет предложение".

При этом Малкович считает, что его приезд в Киев не поможет заинтересовать Голливуд украинским вопросом. "Честно говоря, сомневаюсь. Это не только ваша проблема, это системная проблема нашей реальности. Потому что миллиард, даже два миллиарда людей имеют не только доступ к информации, но и возможность самим загружать в сеть, в сознание общества разную информацию. И это преимущественно недостоверная информация. Результат - за два месяца в Голливуде со мной никто не говорил о войне в Украине. Полный ноль", - пояснил актер.

Кроме того, он рассказал о самых тяжелых уроках, которые дала ему жизнь: "Было невероятно трудно, когда один за другим ушли из жизни мои близкие люди. Отец, мать, мои братья.. Невыносимо, когда остаешься только ты, чтобы нести дальше историю прошлого... Когда я чувствую, что мой мир рушится, я концентрируюсь на моих друзьях, на семье", - сказал Малкович.

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