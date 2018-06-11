Тысяча лет от тебя. HBO снимет приквел Игры престолов

Канал HBO заказал пилотную версию приквела Игры престолов. Действие нового шоу будет происходить за тысячи лет от событий оригинального сериала.

Как сообщает The Hollywood Reporter, картина расскажет о переходе мира «от золотого века героев к самым темным временам». Сценарием займется Джейн Голман (Пипец, Kingsman: Секретная служба) вместе с Джорджем Р. Р. Мартином. В сетях появился логлайн, не разглашающий никаких подробностей: «Только одно можно сказать наверняка: мы увидим историю от ужасающих секретов Вестероса до истинного происхождения белых ходоков, от загадок Востока до легенды Старков - это не та история, о которой мы думаем, совершенно не то, что мы знаем».

Остальные детали проекта и дата релиза пока не сообщаются.

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