"Трудно смотреть в зеркало и видеть трясущегося старика". Антонио Бандерас о страхе старения, мизогинии Пикассо и Илоне Маске

Испанский актер Антонио Бандерас в интервью The New York Times рассказал о своей последней роли – художника Пабло Пикассо в сериале канала National Geographic Гений.

До момента в карьере, когда ему поступило предложение сыграть Пикассо в телесериале Гений, Бандерасу предлагали сыграть всемирно известного художника уже дважды.

Фото: Charlie Gates / The New York Times

Актер вспоминает, что когда был маленьким, мать каждый раз останавливалась перед домом, где родился Пикассо, и говорила: «Смотри, Антонио». Сегодня с террасы своего дома в Малаге (Испания) Бандерас может видеть дом художника.

Но даже эту роль – роль человека, который прославил на весь мир родной город Антонио – он не считает самой главной в своей жизни. «О нет. Я все еще не думаю, что я сделал то, за что меня запомнят», - говорит Бандерас.

Для роли 67-летнего художника он полностью сбрил свои волосы на голове и брови. На голове он носил парик с редкими седыми волосами, так как у Пикассо было облысение, а у Бандераса все еще есть волосы.

Фото: Charlie Gates / The New York Times

В отличие от Бандераса, который относится к женщинам с большим уважением, Пикассо считал, что «женщины - машины для страданий», и для него они были либо «богинями, либо ковриками для вытирания ног». Сериал Гений также затрагивает женоненавистничество Пикассо. К примеру, в первом эпизоде его женщина находится дома с ребенком, а он находится с другой любовницей на пляже, а затем обе женщины дерутся перед ним, пока он рисует Гернику.



«Я не думаю, что он злоупотреблял женщинами в том смысле, как мы понимаем это сейчас, - говорит Бандерас. - Проблема в том, что он хотел все, всегда, все время».

Фото: Charlie Gates / The New York Times

Он присоединился к этому проекту с максимальной отдачей, максимальными исследованиями персонажа. «Я был с ним в течение нескольких месяцев каждый день, и я могу просто сказать: «Окей, иди сюда». Призрак приходит, попадает в ваше тело, и вы «бум».

В интервью актер, проживающий сегодня в Англии, признался в любви Америке: «В Америке есть что-то очень прекрасное, очень невинное». В Европе, по его словам, люди настроены скептически, а в Америка множество пионеров в своих отраслях. «Эти люди, которые изобретают Googles и Apples и все эти компании, которые отправляют свое сердце в небо. Илон Маск невероятный человек для меня».

Фото: Charlie Gates / The New York Times

Бандерас вспоминает, что в начале карьеры страдал из-за приклеившегося к нему типажа. «Я не мог играть в той же лиге, что и некоторые американские актеры, потому что мой акцент не позволял мне просто сыграть банкира из Нью-Йорка или космонавта, - говорит он. - Поэтому я должен был балансировать. И это почти как парень в цирке, который пытается удержать все тарелки. ... И поэтому мне пришлось делать в карьере то, чего я бы не сделал».

Но в последние годы ему предлагают лучшие роли: «Они более весомые, сложнее, более глубокие, и мне больше нравится играть, потому что можно найти много разных способов сыграть».

Фото: Charlie Gates / The New York Times

Он отмечает, что сейчас приходит время испаноязычных людей: «Сегодня вполне нормально, что на премию Оскар получают испанские актеры, актеры из Пуэрто-Рико, мексиканские режиссеры».

Также Бандерас поделился своим страхом старения. «Трудно смотреть в зеркало и видеть трясущегося старика. В сериале Пикассо 67. Через два с половиной года мне будет 60. Это не так долго. Страшно посещать возраст до того, как доберетесь туда. Но еще страшнее, что он так близок», - говорит он.

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