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Триумф Игры престолов и Американской истории преступлений. Объявлены победители премии Эмми-2018

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Актерский состав сериала Игра престолов на Эмми-2018

Актерский состав сериала Игра престолов на Эмми-2018

В ночь с 17 на 18 сентября в Лос-Анджелесе прошла юбилейная 70-я церемония главной телевизионной премии США – Эмми-2018. Об этом сообщает The Guardian.

Триумфаторами вечера стали сериалы Игра Престолов, Удивительная миссис Мэйзел, Черное зеркало, Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений и другие.

Полный список победителей премии Эмми-2018:

  • Лучший драматический сериал - Игра престолов
  • Лучшая актриса в драматическом сериале - Клэр Фой, Корона

© EPA

  • Лучший актер в драматическом сериале - Мэттью Риз, Американцы
  • Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале - Тэнди Ньютон, Мир Дикого Запада
  • Лучший актер второго плана в драматическом сериале - Питер Динклейдж, Игра престолов
  • Лучший комедийный сериал - Удивительная миссис Мэйзел

© EPA

  • Лучший актер в комедийном сериале - Билл Хэйдер, Барри
  • Лучшая актриса в комедийном сериале - Рэйчел Броснахан, Удивительная мисс Мэйзел
  • Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале - Алекс Борстейн, Удивительная миссис Мэйзел
  • Лучший актер второго плана в комедийном сериале - Генри Уинклер, Барри
  • Лучший мини-сериал - Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений

© EPA

  • Лучший телефильм - Черное зеркало (эпизод U.S.S. Callister)
  • Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме - Реджина Кинг, Семь секунд
  • Лучший актер в мини-сериале или телефильме - Даррен Крисс, Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений
  • Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме - Меритт Уивер, Забытые Богом
  • Лучший актер второго плана в мини-сериале или телефильме - Джефф Дэниэлс, Забытые Богом
  • Лучшее разговорное варьете - События прошедшей недели с Джоном Оливером
  • Лучшее скетчевое варьете - Saturday Night Live

© EPA

  • Режиссура драматического сериала - Корона (эпизод Paterfamilias), Стивен Долдри
  • Режиссура комедийного сериала - Удивительная миссис Мейзел (эпизод Pilot), Эми Шерман-Палладино
  • Режиссура мини-сериала, фильма или драматической программы - Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений (эпизод The Man Who Would Be Vogue), Райан Мерфи
  • Сценарий драматического сериала - Американцы (эпизод START), Джоэл Филдс и Джо Вайсберг
  • Сценарий комедийного сериала - Удивительная миссис Мейзел (эпизод: Pilot), Эми Шерман-Палладино
  • Сценарий мини-сериала, фильма или драматической программы - Черное зеркало (эпизод U.S.S. Callister), Уильям Бриджес и Чарли Брукер

© EPA

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Отметим, что престижная американская премия Эмми-2018 присуждалась лучшим телепрограммам года, вышедшим в прайм-тайм в период с 1 июня 2017 по 31 мая 2018 года. Вручение наград состоялось в театре Microsoft в Лос-Анджелесе. Ведущими выступятвечера стали Майкл Че и Колин Джос.

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