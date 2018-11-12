Три украинских фильма номинированы на премию Европейской киноакадемии

Три украинских фильма - документальный фильм Отдаленный лай собак, короткометражка Выпуск 97 Павла Острикова и Горная женщина: на войне Бенедикта Эрлингссона - номинированы на получение премии Европейской киноакадемии.

Об этом сообщается на сайте Европейской киноакадемии.

Отдаленный лай собак, снятый датским режиссером Симоном Леренгом Вильмонтом, рассказывает о жизни людей на линии фронта в Донбассе. В частности, историю 10-летнего парня Олега, его бабушки Александры Николаевны и других родных, жизнь которых изменила война.

Трагикомедия Выпуск 97, рассказывающая об одиноком телемастере по имени Роман, который встречает свою одноклассницу Люду, в которую был влюблен 20 лет назад, получил награду Украинской киноакадемии Золота Дзиґа, а также победил в национальном конкурсе Одесского кинофестиваля.

Украино-исландская копродукция Горная женщина: на войне показывает историю дирижера хора Халлы, которая в свободное время борется в Исландии с местным алюминиевым заводом. Однако ее активизм ставит на паузу известие о том, что ей разрешено усыновить девочку из Украины.

Церемония вручения премии Европейской киноакадемии, которую называют Европейским Оскаром, пройдет 15 декабря в Испании.