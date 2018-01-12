Том Хэнкс признан лучшим актером всех времен

Том Хэнкс на европейской премьере фильма Секретное досье

Известный голливудский актер Том Хэнкс назван лучшим актером всех времен. В голосовании популярного портала Ranker приняли участие более 1,1 млн пользователей.

Звезда фильмов Форрест Гамп, Большой, Филадельфия, Спасти рядового Райана и многих других получил более 22 тысяч голосов киноманов и оказался на первом месте в рейтинге.

Вторую позицию заняла американская актриса Бетт Дэвис (Все о Еве, Смерть на Ниле), а замыкает тройку лидеров актер театра и кино Марлон Брандо (Крестный отец, Апокалипсис сегодня, Трамвай Желание).

Также в десятку величайших актеров в истории кинематографа вошли Роберт де Ниро, Джеймс Стюарт, Джек Николсон, Кэтерин Хэпберн, Морган Фримэн, Энтони Хопкинс и Дастин Хоффман.

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