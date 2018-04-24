Впервые в комиксе. Том Харди перевоплотится в суперзлодея в фильме Веном

Компания Sony Pictures Entertainment опубликовала первый трейлер и постер экранизации комиксов о сопернике Человека-паука - Веном (Venom).

Фильм Веном представляет собой спин-офф фильма Человек-паук и рассказывает о его главном противнике, суперзлодее-симбионте Эдди Броке.

Главную роль в экранизации исполнит Том Харди (Безумный Макс: Дорога ярости, Выживший), его партнерами - Мишель Уильямс и Вуди Харрельсон. Режиссером картины стал Рубен Флейшер.

По сюжету, существо инопланетного происхождения вселяется в тело журналиста Эдди Брока, превращая его в симбионта.

Официальный постер изображает Харди в роли Эдди Брока в середине процесса преобразования в злодея.

90-секундный трейлер показывает Эдди Брока, который выступает против Фонда Жизни. Вскоре он заражается неизвестным организмом и начинает слышать голоса и демонстрировать суперсилы персонажа.

Премьера фильма Веном в Украине состоится 4 октября 2018 года.

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