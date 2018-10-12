Тильда Суинтон сыграла пожилого мужчину в новом фильме Луки Гуаданьино

Актриса Тильда Суинтон заявила, что сыграла 82-летнего мужчину в новом фильме Луки Гуаданьино – хорроре Суспирия. Кроме своей основной роли – директрисы танцевальной академии мадам Бланш, она воплотила на экране образа доктора Джозефа Клемперера.

Изначально сообщалось, что Джозефа Клемперера сыграл 82-летний актер и психоаналитик из Германии Лутц Эберсдорф. Причем, удивительно, но в послужном списке Эберсдорфа это была первая роль.

Несмотря на то, что СМИ и пользователи Сети заподозрили, что Клемперер может оказаться загримированной Тильдой, режиссер Гуаданьино настаивал, что взял в актерский состав новичка. На пресс-конференции Венецианского кинофестиваля Суинтон зачитала обращение отсутствующего Эберсдорфа.

В переписке с The New York Times Суинтон подтвердила, что она и Эберсдорф – одно лицо.

«Ответ на вопрос, адресованный мне: "Вы играете доктора Клемперера в Суспирии?" таков, что доктора Клемперера играет Лутц Эберсдорф», - написала актриса. В то же время на вопрос играет ли она Лутца Эберсдорфа Суинтон заявила «однозначное да».

Фото: Amazon Studios

На вопрос о том, зачем нужно было, чтобы она играла пожилого мужчину, Тильда ответила: «Несомненно, мне нужно было сказать, прежде всего ради веселья. Как говорила моя бабушка - девиз для жизни и смерти - «Не становись унылым».

«Психоаналитик или психиатр с чувством бессознательного - это тот, кто знает, что в каждом заблуждении есть попытка сказать правду. Клемперер поглощен фантомом своей умершей жены: им «управляет» женщина. Она диктует ритм его жизни в повседневной структуре его одиночества», - добавила Суинтон.

Для превращения Суинтон в Клемперера, режиссер нанял оскароносного гримера Марка Колье. Процесс нанесения грима занимал около четырех часов ежедневно. «Хотя у нее слегка андрогинная внешность с точки зрения моды, у Тильды очень женственная структура костей», - говорит Колье.

Фото: Amazon Studios

«Мы должны были сделать для нее пенис и яички, - добавил гример. - У нее был такой славный, весомый набор гениталий, чтобы она могла чувствовать его болтающимся между ногами, и она даже умудрилась вытащить его на съемках несколько раз».

Издание отмечает, что есть и третий, более чудовищный персонаж, которого в финальном действии также играет Суинтон. «Это фильм, который очень связан с психоанализом, - говорит Гуаданьино, - и мне нравится думать, что только Тильда может сыграть эго, суперэго и бессознательное».

Фото: Amazon Studios

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