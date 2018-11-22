В хорошей компании. Тильда Суинтон снимется в мюзикле Уэса Андерсона

Актриса Тильда Суинтон (Суспирия) снимется в новом фильме режиссера Уэса Андерсона. На счету этого дуэта уже есть два успешных фильма – Отель Гранд Будапешт и Королевство полной луны.
Как сообщает Rotten Tomatoes, на днях стало известно, что Суинтон сыграет одну из главных ролей в новой работе Андерсона.
Также ранее сообщалось, что в фильме будет задействован звездный актерский состав: Брэд Питт, Натали Портман, Эдриэн Броуди, Леа Сейду, Билл Мюррей. Отметим, с многими из них Суинтон встречалась на съемочных площадках: с Мюрреем - фильма Отель Гранд-Будапешт, с Питтом - Загадочной истории Бэнджамина Баттона и После прочтения сжечь.
На данный момент известно, что новая картина Андерсона будет мюзиклом. Ее действия будут разворачиваться во Франции, в годы после завершения Второй мировой войны.
Съемки будут проходить в городке Ангулем, расположенном на юго-западе Франции недалеко от Бордо. По предварительной информации, они стартуют в феврале 2019 года и продлятся примерно четыре месяца.
- Читайте также: Уэс Андерсон готовится к съемкам нового фильма во Франции
Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook и Instagram
Журнал НВ
по специальной цене
Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.Оформить подписку
Комментарии
Правила комментирования