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В хорошей компании. Тильда Суинтон снимется в мюзикле Уэса Андерсона

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Тильда Суинтон и Уэс Андерсон (в центре)
Фото: Getty Images

Тильда Суинтон и Уэс Андерсон (в центре)

Актриса Тильда Суинтон (Суспирия) снимется в новом фильме режиссера Уэса Андерсона. На счету этого дуэта уже есть два успешных фильма – Отель Гранд Будапешт и Королевство полной луны.

Как сообщает Rotten Tomatoes, на днях стало известно, что Суинтон сыграет одну из главных ролей в новой работе Андерсона.

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Также ранее сообщалось, что в фильме будет задействован звездный актерский состав: Брэд Питт, Натали Портман, Эдриэн Броуди, Леа Сейду, Билл Мюррей. Отметим, с многими из них Суинтон встречалась на съемочных площадках: с Мюрреем - фильма Отель Гранд-Будапешт, с Питтом - Загадочной истории Бэнджамина Баттона и После прочтения сжечь.

65-й Венецианский кинофестиваль. Фото: Getty Images

На данный момент известно, что новая картина Андерсона будет мюзиклом. Ее действия будут разворачиваться во Франции, в годы после завершения Второй мировой войны.

Съемки будут проходить в городке Ангулем, расположенном на юго-западе Франции недалеко от Бордо. По предварительной информации, они стартуют в феврале 2019 года и продлятся примерно четыре месяца.

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