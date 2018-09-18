Сервантес №2. Терри Гиллиам о съемках Человека, который убил Дон Кихота, "большом ребенке" Трампе и Ольге Куриленко

На экраны вышел фильм Человек, который убил Дон Кихота - его премьера стала громким событием Каннского кинофестиваля в этом году. 77-летний режиссер и легенда мирового кино Терри Гиллиам, находясь в Лондоне, дал интервью НВ по телефону.

Первую громкую славу режиссеру принесла снятая в 1985 году антиутопия Бразилия. Фильм получил две номинации на Оскар, в том числе за сценарий, написанный Гиллиамом совместно с британским драматургом Томом Стоппардом.

Всего в фильмографии режиссера 13 полнометражных картин. В их числе трагикомедия Король-рыбак, фантастическая антиутопия 12 обезьян и считающаяся культовой черная комедия Страх и ненависть в Лас-Вегасе.

У Гиллиама снимались звезды первой величины - в том числе Робин Уильямс, Брюс Уиллис, Брэд Питт и Джонни Депп. А в фильме Человек, который убил Дон Кихота главные роли исполнили набирающий популярность американский актер Адам Драйвер и известный еще по ранним фильмам Гиллиама Джонатан Прайс. Также в кадре появится актриса украинского происхождения Ольга Куриленко.

Альтернативная версия истории о Дон Кихоте, которую Гиллиам пытался снимать еще в 2000 году, была наконец закончена в 2018, и одним из продюсеров фильма стала дочь режиссера Эми Гиллиам.

- Вы не поклонник хеппи-эндов, и все же долгая история фильма о Дон Кихоте в итоге завершилась благополучно. Вы удовлетворены результатом?

- Да, получился отличный фильм. Гораздо лучше, чем я планировал изначально.

- Чем он отличается от запланированного, кроме смены актерского состава?

- Изменился сюжет. По сценарию, с которым мы работали в 2000 году, Джонни Депп, как и Адам Драйвер, играл парня из рекламного бизнеса, но затем он оказывался в XVII веке, вместе с настоящим Дон Кихотом. А нынешний фильм рассказывает о том, что случилось после того, как в маленькой деревушке сняли кино, и о том, как это повлияло на местных жителей. Теперь все намного интереснее. Это по-прежнему картина о Дон Кихоте, реальности, фантазиях и мечтах, но также и о том, сколько бед можно натворить, работая над фильмом. О том, что кино может разрушать жизни.

- Драйвер и Прайс оказались не хуже, чем Депп и Рошфор?

- Они просто великолепны! При этом персонаж Адама стал намного сложнее - он проходит череду трансформаций, меняется. А Джонатан гораздо забавнее, чем мог бы быть Жан Рошфор. Он от души веселился, создавая эту роль, и результат вышел просто замечательный.

Премьера фильма Человек, который убил Дон Кихота в Мадриде. Фото: ЕРА

- Ваша дочь выступила сопродюсером фильма, как вам с ней работается?

- Она человек, на которого я могу позволить себе кричать. А она может кричать на меня в ответ. Так что нам нет необходимости быть все время вежливыми друг с другом.

- Это облегчает работу?

- Сложно сказать. Если серьезно, то дело в другом: у продюсеров и режиссеров зачастую различные цели. Ваш проект может быть для продюсера лишь частью более широкой повестки дня. А для Эми, как и для меня, фильм был главным и единственным приоритетом. Мы вместе боролись за него.

- Похоже на то, что в последние годы крупные голливудские компании готовы выделять средства только на проверенные и заведомо кассовые проекты, в итоге кинозалы накрывает волна сиквелов и ремейков. Может ли что-либо изменить эту ситуацию?

- Да, это в самом деле проблема. Большие студии вкладывают просто безумные деньги в сиквелы, так что почти не остается средств на создание других картин.

И я не знаю, что могло бы повлиять на ситуацию. Многие кинематографисты “переезжают” на Netflix и Amazon, находя в этом выход из ситуации. Если честно, меня такая тенденция очень огорчает - мне бы хотелось, чтобы мои фильмы выходили на больших экранах. Но, в конечном счете, коль уж [в интернете] то, что я сделал, сможет увидеть больше людей - что ж, стримьте.

Гиллиам на Венецианском кинофестивале 2015. Фото: ЕРА

- Вы родились в Штатах, окончили колледж с дипломом политолога, а в 60-х покинули страну из-за несогласия с государственной политикой. Что вы думаете о нынешней ситуации в США?

- Думаю, что это страна, крайне неподходящая для жизни. Думаю, что Америка… хотя, вообще-то, дело не только в ней. Такое ощущение, что в мире открылся ящик Пандоры - повсюду происходят какие-то безумные вещи. Здесь, в Британии - Брексит, в Америке - Трамп, в Германии маршируют неонаци, Италия хочет выйти [из Евросоюза], и все это похоже на сумасшествие. Я не знаю, как долго это будет продолжаться. Трамп как большой ребенок, который крушит все вокруг, творит, что вздумается, и неизвестно, к чему это все приведет. Мне повезло, что я уже старик, и мне не так уж много осталось.

При этом мне кажется, что в том беспорядке, который мы создаем на планете, политика - только часть проблемы. Мир превращается в свалку, климат меняется, в Арктике тают льды - это все результат наших ошибок, а мы совсем не думаем об этом, не пытаемся объединиться и спасти место, в котором живем.

- Теперь ваш фильм выходит в Украине. Слышали в последнее время что-то об этой стране?

- О, Ольга Куриленко очень много рассказывала мне о вашей стране. Я знаю, что сейчас частью Украины снова завладела Россия. Я никогда не бывал в Украине, но мне очень интересно, что там сейчас происходит. Каково это? Это тяжелый период?

- Да, непростой. И все-таки интересно: каков сегодня образ Украины в глазах внешнего мира? В частности, в ваших глазах?

- Ну, для меня Украину представляет Ольга Куриленко. Глядя на нее, я думаю: “Какая прекрасная женщина! Какая прекрасная страна!”

Материал опубликован в журнале Новое Время №33 за 13 сентября.