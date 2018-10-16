Терапевтический эффект. 7 причин посмотреть фильм Донбасс Сергея Лозницы

18 октября в украинский прокат выходит национальный кандидат на премию Оскар – Донбасс режиссера Сергея Лозницы. Рассказываем, почему нужно идти и смотреть фильм.

1. Сценарий Сергей Лозница написал еще в 2015-м, на основе видео, которые нашел на YouTube. Материалы из Востока Украины чрезвычайно впечатлили режиссера, и он решил создать новую работу по их мотивам. Таких скетчей в фильме 13, они как бы перетекают друг в друга.

2. Донбасс Сергея Лозницы получил приз за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале, где состоялась мировая премьера фильма. На фестивале был теплый прием картины, прошло два показа, которые посетили 2100 человек. После премьеры фильма председатель жюри «Особого взгляда» Бенисио дель Торо аплодировал фильму стоя.

3. Лозница выбрал нелинейный способ рассказа, по словам режиссера: "Это примерно то, что было в Стачке у Эйзенштейна, когда мы начинаем терять или путаться, где, кто, потому что не в героях дело, а дело в ситуациях, событиях, обстоятельствах. И мне хотелось дать почувствовать атмосферу того, что там происходит, на Донбассе".

Кадр из фильма Донбасс

4. Актер Георгий Делиев, снявшийся в картине, рассказывает: "сначала мне предложили роль мэра города, который непонятно на чьей стороне находится. Роль мне не понравилась тем, что в этой новелле речь шла о реальной святыне – чудотворной иконе Ильи Муромца, святого, которого почитает весь православный мир. Вокруг нее разыгрывается циничная комедия положений. Я сказал Сергею, что таким образом будут отторгнуты от картины многие верующие. Оказалось, что Лозница не знал, что был такой реальный святой – Илья Муромец, он воспринимал его просто как былинного богатыря. Изучив вопрос, Сергей согласился и переписал сценарий. В итоге мне предложили другую роль, которая больше мне понравилась".

5. "Когда снимали сцену избиения у столба, там было много людей, к столбу был привязан актер, игравший украинского воина, на нем украинский флаг. Мы репетировали, как его били, все это снимали на камеру. Вдруг дорогу пересек автомобиль, резко остановился у столба, из авто выскочил мужчина и бросился защищать. Ему было все равно, что там стояло еще 100 человек. В этот момент я понял: когда есть такие люди, есть надежда", – рассказывает Лозница.

6. Сергей Лозница считает, что картина, имеет терапевтический эффект. Не дай бог, попав в такую ситуацию в жизни, зритель, может быть, вспомнит свои переживания и размышления над подобной ситуацией в фильме. И, может быть, ему повезет и он примет правильное решение

7. Лента Лозницы «Донбасс» была отобрана украинским оскаровским комитетом в качестве национального претендента на премию Оскар за лучший фильм на иностранном языке и уже прошел квалификацию на участие в борьбе за Оскар.

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