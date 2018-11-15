Тень над Европой. Рецензия на фильм Фантастические звери: Преступления Гриндевальда

В украинский прокат выходит лента Фантастические звери: Преступления Гриндевальда – вторая часть серии фильмов про Ньюта Скамандера и, страшно подумать, десятая в условном каноне волшебной вселенной Гарри Поттера.

Две эти серии существуют рядом, идут одна за другой чисто хронологически, но между ними все равно стоит непреодолимый водораздел: фильмы про Гарри Поттера снимались по романам Джоан Роулинг, фильмы про Скамандера снимаются по ее сценариям.

Этот принципиальный момент дает повод поговорить не только о прелестях расширенной вселенной волшебников, но и о разнице между Роулинг-писательнице и Роулинг-сценаристке.

1. Сюжет

Между событиями фильма Преступления Гриндевальда и предыдущей частью прошло несколько месяцев, но это заметно постольку поскольку. Самого могущественного темного волшебника своего времени переводят из тюрьмы в Нью-Йорке в родную Великобританию.

Где-то по пути Гриндевальд решает откорректировать маршрут, избавляется от охранников и меняет курс на Париж. Туда же отправляются: направляемый Альбусом Дамблдором Ньют Скамандер, новоиспеченный мракоборец Тина Голдштейн, ее сестра Куини, парень сестры Якоб и парень по имени Креденс - тот самый, внутри которого до поры скрывается разрушительный Обскурус. Грядет битва.

2. Сценарий и драматургия

Не прям та самая битва, а, скорее, промежуточная, но все равно эффектная. С серией Фантастические звери надо уяснить одну вещь: каждый фильм здесь – всего лишь часть большой истории. Грубо говоря, перед нами роман, разделенный на пять глав. Безусловно в каждой из этих частей есть свои неожиданные повороты, сюжетные перипетии, внезапные открытия, но красиво сложится это все потом. Лет через шесть.

Джоан Роулинг, будучи талантливейшей рассказчицей, старается каждую часть упаковать в обертку полноценного фильма. Для этого она использует сложносочиненный старт, из которого берут начало сюжетные ниточки и неожиданный финал, который, во-первых, производит впечатление, а, во-вторых, заставляет с нетерпением ждать следующей серии.

Что-то у нее получается. Что-то не очень. Проблема, конечно, в двух разных способах рассказать историю. Будучи гениальной писательницей, Роулинг создавала сюжетный каркас и вдоволь наполняла его персонажами и подробностями. Роман вообще позволяет аккуратно подвести читателя к каждому событию.

С фильмами не все так просто: здесь не всегда есть время долго и подробно объяснять. А так как один из коньков Роулинг – полифония действий, когда одновременно происходит много всего, то в формате двухчасового фильма эта полифония иногда смотрится не то что неправдоподобно, а, скорее, надумано.

Если в двух словах, то здесь иногда целые куски фильма сшиты белыми нитками. Особенно это видно в середине. Так было и с первой частью – фильмом Фантастические звери и где они обитают, так происходит и со второй.

Что ни в коем случае не портит картину: благо спасают другие таланты Роулинг, подходящие для кино гораздо больше. Во-первых, она создает удивительных персонажей, как людей, так и, собственно, фантастических зверей. Во-вторых, она сталкивает их самым неожиданным образом. Отчего весь третий акт фильма – сплошное удивление.

И, в-третьих, Роулинг умеет говорить о важном незаметно, но настойчиво. В ее романах прогрессивная часть человечества всегда боролась за право людей быть разными и жить при этом в мире друг с другом. В новых фильмах происходит примерно то же самое с поправкой на более дремучие времена и на нового злодея.

Будучи искусным манипулятором, Гриндевальд называет вещи не своими именами. Он соблазнительно говорит о равноправии и свободе, подразумевая рабство для не-магов и вседозволенность для чистокровных волшебников. Он пугает видениями о Второй мировой, которая ввергнет весь мир в хаос опять, но ведет мир примерно туда же, становясь аналогом Гитлера в мире магии.

Тем не менее его речами очаровываются слишком многие (примеры есть даже среди соратников Скамандера) и война все-таки не за горами.

3. Картинка и актеры

Со времени выхода первой книги про Гарри Поттера в 2001-м каждое возвращение в мир волшебников – праздник как для взрослых, так и для детей. Фильмы про приключения Ньюта Скамандера не исключение. Более того, они расширяют границы этого мира, перенося действия то в доселе невиданный Нью-Йорк, то в Париж.

Роулинг даже придумала парижский аналог Косого переулка. Вход в него не менее хитрый, чем в Лондоне. Серьезное пополнение в бестиарии Скамандера здесь одно – милейший гигантский шестилапый кот. Хотелось бы больше, конечно, но на животных в этот раз, видимо, не хватило времени.

Мы узнаем, что между странами, кроме официального перемещения есть незаконное, которое невозможно отследить. Впечатлимся от способа Гриндевальда созывать своих сторонников. Он, к слову, гораздо красивее черной метки Волан-де-Морта. В общем, мир волшебников постепенно обрастает теми деталями, которые делают любой мир более правдоподобным. И это хорошо: уж что-что, а вселенная созданная Роулинг точно заслуживает стать больше, масштабней, правдоподобней.

Актеры, перекочевавшие сюда из первого фильма, отыгрывают свои роли с таким же старанием, но без особого развития. Единственная неожиданная и сложная метаморфоза происходит с Куини, но об этом лучше не распространяться.

А так все внимание здесь на героях Джонни Деппа и Джуда Лоу. Последний успешно вживается в образ Дамблдора, копирует мимику Майкла Гэмбона, привносит свою хитрецу. Для Деппа же роль Гриндевальда – единственное попадание в цель за последние несколько лет. Оба этих персонажа, вымышленный и реальный, очень подходят друг другу.

8/10 – вердикт НВ

Выход второго фильма серии Фантастические звери доказал, что успех первого был не случайным. Здесь все еще есть кое-какие сценарные недочеты, но общей картины они не портят. Получится у Роулинг и режиссера Дэвида Йейтса их исправить в будущем, с одной стороны – не ясно, с другой – и не столь важно.

Главное же, что умение писательницы увлекать, придумывать, бесшовно соединять вымышленный мир волшебников с реальным миром обычных людей практически без потерь перекочевали сюда из романов про Гарри Поттера. Большего и не пожелаешь.

Фантастические звери: Преступления Гриндевальда

Фэнтези

2018 год

США, Великобритания

Режиссер – Дэвид Йейтс

В главных ролях: Эдди Редмэйн, Кэтрин Уотерстон, Дэн Фоглер, Джуд Лоу, Джонни Депп, Эзра Миллер, Зои Кравиц, Клаудия Ким и другие.

Читайте также: Сказка о Фредди. Рецензия на музыкальный фильм Богемная рапсодия