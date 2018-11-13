Телеканал HBO обнародовал тизер финального сезона Игры престолов и дату премьеры

Восьмой, заключительный сезон фэнтезийного сериала Игра престолов от телеканала HBO выйдет на экраны в апреле 2019 года.
В официальном тизере подтвердили, что последний сезон культового сериала выйдет весной следующего года.
Every battle.— Game Of Thrones (@GameOfThrones) 13 ноября 2018 г.
Every betrayal.
Every risk.
Every fight.
Every sacrifice.
Every death.
All #ForTheThrone. pic.twitter.com/WReVt473SH
Ранее президент телеканала HBO Кейси Блойс сообщил, что восьмой сезон проекта выйдет в первой половине 2019 года.
Стоит отметить, что в одном из интервью исполнительница роли Сансы Старк, британская актриса Софи Тернер рассказала, каким будет восьмой сезон проекта и призналась, что зрителей ожидает эпичная кровавая бойня.
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