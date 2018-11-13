Телеканал HBO обнародовал тизер финального сезона Игры престолов и дату премьеры

Восьмой сезон Игры престолов выйдет в апреле

Восьмой, заключительный сезон фэнтезийного сериала Игра престолов от телеканала HBO выйдет на экраны в апреле 2019 года.

В официальном тизере подтвердили, что последний сезон культового сериала выйдет весной следующего года.

Every battle.

Every betrayal.

Every risk.

Every fight.

Every sacrifice.

Every death.

All #ForTheThrone. pic.twitter.com/WReVt473SH — Game Of Thrones (@GameOfThrones) 13 ноября 2018 г.

Ранее президент телеканала HBO Кейси Блойс сообщил, что восьмой сезон проекта выйдет в первой половине 2019 года.

Стоит отметить, что в одном из интервью исполнительница роли Сансы Старк, британская актриса Софи Тернер рассказала, каким будет восьмой сезон проекта и призналась, что зрителей ожидает эпичная кровавая бойня.

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