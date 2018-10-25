Танцы не для слабых. Рецензия на фильм Гаспара Ноэ Экстаз

В украинский прокат выходит новый фильм Гаспара Ноэ Экстаз – самая доступная на данный момент работа скандально известного режиссера. Что ни в коем случае не умаляет достоинства его предыдущих фильмов: и Один против всех, и Необратимость, и Вход в темноту были каждый на свой лад интересными работами в своей сюжетной и визуальной провокативности.

Но так получилось, что именно лента под названием Экстаз снискала практически безоговорочную любовь критиков и зрителей. Началось это еще на Каннском кинофестивале, где Ноэ взял главный приз в секции “Двухнедельник режиссеров”.

1. Сюжет

Условная современность. Условная школа танцев, где-то в условной французской провинции. Довольно большая группа танцоров во главе с Софией Бутеллой решают отпраздновать выпуск. Главный напиток праздника – сангрия. Традиционность коктейля разбавляется сюрпризом: кто-то добавил в него ЛСД. Много ЛСД.

Ничего не подозревающая молодежь пьет и радуется, пока речь не становится развязнее, танец раскованнее, а все вокруг страннее, страннее и кошмарнее. До утра доживут не все.

2. Сценарий и драматургия

Доступным фильм делают две точки входа: наркотики и танец. Последнее предполагает музыку и ее здесь много и она классная. Первое предполагает неожиданность, спонтанность, разнообразность эффекта. Этого в ленте тоже предостаточно.

Остается загадкой насколько намеренным было желание Ноэ понравиться. Здесь есть пролог, где на экране телевизора нам показывают кастинг танцоров, а по бокам на полке двумя стопочками лежат книги (Ницше, биография Фрица Ланга, исследование фильма Таксист, Гомосексуальный кинематограф Гарси и так далее) и фильмы (Суспирия Ардженто, Рассвет мертвецов Ромеро, Одержимость Жулавски, Керель Фассбиндера и так далее).

Все это рифмуется как с самим Экстазом, так и с творчеством Гаспара Ноэ. Такое демонстративное, даже декларативное перечисление преследует, наверное, несколько целей: служит окошком в мастерскую автора, ставит его работы в один ряд с мировым культурным наследием и становится своеобразным ключом к фильму Экстаз.

Ноэ – известный провокатор и пересмешник и точно сказать, что он имеет ввиду сложно, но подобная продуманность, конечно, подкупает. И потом, скорее всего, в Экстазе собрано всего по чуть-чуть. Можно воспринимать этот фильм, как манифест Ноэ, его ответ недоброжелателям и хейтерам. Режиссер загнал их всех в ловушку: возненавидеть его новый фильм крайне тяжело.

Поэтому и вопрос о намеренности отходит на второй план. Перед нами все-таки самостоятельное произведение искусства с открытыми для всех мыслями об обществе потребления, о глубоко засевших социальных страхах.

Действие в Экстазе пролетает быстро, на одном дыхании, но нельзя не заметить, что весь фильм напоминает оккультное мероприятие, мистерию с жертвоприношением в начале и отсутствием катарсиса или какого-то вывода в конце. В мифологии Ноэ большую роль играет случай. Он им пользуется, чтобы столкнуть героев, исследовать столкновение и продемонстрировать все зрителю.

Выводы же для Ноэ не главное. Его фильмы это опыт и Экстаз – наиболее доступный из всех. Смертельно опасный танец ребят для зрителя станет увлекательным путешествием, переполненным эмоциями и размышлениями о важном.

Можно опять же без размышлений. Эмоций будет вполне достаточно.

3. Картинка и актеры

Из известных лиц здесь только София Бутелла, которая рискнула и сорвала куш: уважать ее станут именно за Экстаз, а не за Мумию. Остальные – профессиональные танцоры. Молодежь, разного возраста, пола, цвета кожи, ориентации. Есть несколько удивительных персонажей. Ди-джей, например. Разнообразие обеспечивает охват.

Один из лучших операторов современности Бенуа Деби (Отвязные каникулы, Необратимость, Вход в пустоту) всеми силами старается передать красоту танца и внезапность паранойи. Сил у Деби много, поэтому просмотр фильма превращается в визуальный пир, равный которому в этом году вспомнить сложно.

Но самое главное в случае с Экстазом это то, что смотреть его совершенно нескучно. За каждым поворотом здесь поджидает что-то неожиданное: визуальное ли или сценарное – неважно. Все-таки некоторые предыдущие ленты Ноэ при всей своей необычности были местами затянуты.

Ночь, показанная в Экстазе, пролетает будто за несколько минут, а в конце хочется зайти на новый виток.

9/10 – вердикт НВ

Фильм Экстаз существует на точке пересечения визуального и смыслового. Баланс выдержан идеально. В какую из стихий нырять – выбор смотрящего. Режиссер же, судя по всему, предлагает попробовать всего понемножку.

Экстаз

Climax

Фильм ужасов, мюзикл, драма

2018 год

Франция

Режиссер – Гаспар Ноэ

В главных ролях: София Бутелла, Шарлин Темпл, Ромен Гийермик, Сухейла Якуб, Kiddy Smile, Клод Гаян Молл и другие.

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