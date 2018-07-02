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Кейт Бланшетт станет волшебницей. Вышел новый трейлер к фильму Тайна дома с часами

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Тайна дома с часами

Тайна дома с часами

Вышел новый трейлер готической сказки Элая Рота Тайна дома с часами. Фильм снят по книге Джона Беллэрса Дом с часами на стене.

В основу сюжета легла история 10-летнего сироты Льюиса, приехавшего навестить своего дядю. Родственники оказываются очень странными, а их дом – загадочным. Дядя Джонатан Барнавельт и его подруга миссис Циммерман — волшебники. Они соглашаются научить Льюиса колдовать, но есть одна проблема: где-то в доме злой волшебник спрятал часы, отсчитывающие время до чего-то страшного. В главных ролях — Кейт Бланшетт, Джек Блэк и Оуэн Ваккаро.

 

Официальный трейлер Тайна дома с часами:

 

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