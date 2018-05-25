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Суд отпустил Вайнштейна под залог в миллион долларов

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Харви Вайнштейну запретили покидать Нью-Йорк и Коннектикут

Харви Вайнштейну запретили покидать Нью-Йорк и Коннектикут

В пятницу, 25 мая, обвиняемый в сексуальном насилии голливудский продюсер Харви Вайнштейн был освобожден под залог в размере один миллион долларов.

Как передает CBS News, суд запретил Вайнштейну выезжать за пределы штатов Нью-Йорк и Коннектикут, а также обязал носить электронный браслет.

Вайнштейну было предъявлено обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

"Подсудимый использовал свое положение, деньги и влияние, чтобы заманить молодых женщин в ситуации, когда он смог бы совершить над ними сексуальное насилие", - сказал обвинитель.

Во время заседания суда голливудский продюсер отказался признать себя виновным.

Напомним, что 25 мая Харви Вайнштейн пришел в полицейский участок в Нью-Йорке и был арестован.

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Ранее десятки женщин предъявили свои обвинения в адрес Вайнштейна, в том числе в изнасилованиях и сексуальных домогательствах. 

Скандал вокруг Вайнштейна разросся после того, как издание The New York Times опубликовало масштабное расследование о сексуальных домогательствах продюсера, длившихся десятилетиями. 

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