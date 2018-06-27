Странные дни. Рецензия на фильм Кирилла Серебренникова: Лето

В украинский прокат выходит фильм Лето – частично биографическая история про молодого Виктора Цоя, молодого Майка Науменко, молодую жену последнего – Наталью, про Ленинград начала 80-х и про время, когда были популярны квартирники, а на концертах надо было сидеть молча и не выделяться.

«Частично» - важное слово для понимания контекста фильма. Ни Кирилл Серебренников, ни сценаристы Михаил и Лили Идовы свидетелями тех событий не были. Соответственно, знают о них из источников, по свидетельствам и так далее. Борис Гребенщиков, например, сценарий фильма страшно раскритиковал, назвав его ложью от начала и до конца.

Насчет фактов БГ, конечно, виднее, но важно это только для выживших участников тех событий. Для всех остальных фильм Лето ценен совершенно другим.

1. Сюжет

Ленинград, лето 1981 года. Цой еще не издал альбом 45 и был мало кому известным музыкантом. Майк Науменко, наоборот, уже выпустил популярную пластинку “Сладкая N. и другие” и приобрел прозвище “ленинградский Боб Дилан”. А еще обзавелся женой и сыном.

Оба музыканта встретятся на пляже, Цой сыграет хорошую песню, Науменко придумает название его группе (до “Кино” были “Гарин и гиперболоиды”), завяжется дружба.

Совместные посиделки, обсуждения Лу Рида и Дэвида Боуи, концерты будут слегка омрачены возникшей симпатией между Виктором Цоем и женой Майка, Натальей. Все трое будут вести себя, насколько это возможно, благородно и корректно, но напряжение никуда от этого не денется.

2. Сценарий и драматургия

Помнится, в 1993 году вышел фильм Окно в Париж – забавная и очень показательная фантасмагория про мечты постсоветских, а на деле все еще советских, петербуржцев о богатой жизни в столице Франции. Фильм Кирилла Серебренникова Лето, парадоксальным образом, становится ответом с той стороны. Показанный в Каннах в рамках основного конкурса, он приоткрывает завесу тайны над бытом ленинградских музыкантов, к именам которых вскоре будут применять эпитет легендарные.

Безусловно, за сюжетный каркас здесь взята история о любовном треугольнике между молодым Цоем, молодым Майком Науменко и молодой Натальей Науменко. (Чья достоверность все-таки под вопросом). Но показана она не то чтобы пунктиром, но с известной легкостью, ненавязчивостью. Взгляд режиссера постоянно отвлекается то на других участников событий, то на интерьеры ленинградских коммуналок, то на организацию ленинградских же квартирников.

Ненавязчивая структура фильма только обогащает его, делает историю многогранной и позволяет проводить параллели с картинами французской новой волны. Серебренников явно вдохновлялся Годаром и Трюффо. Иногда это режет глаз: Кирилл все-таки режиссер в первую очередь театральный и его идеи не всегда гладко ложатся в формат полнометражного фильма. Общее впечатление же, скорее, приятное, летнее, а учитывая, как закончатся пути большинства главных героев – меланхоличное.

Не стоит ждать от картины какой-то революционности: “Перемен” здесь не прозвучит, да и своей позиции Серебренников не станет озвучивать. Так что об остроте Ученика лучше забыть. Лето - все-таки довольно личная история про муки творчества, подводные камни на пути автора и про людей, занятых написанием песен и взаимовыручкой, которая параллельно иллюстрирует эпоху. Точно или нет? Уже вопрос другой, из разряда второстепенных.

В итоге, если отбросить скандал с домашним арестом Кирилла Серебренникова, каннскую премьеру, где фильм смотрелся белой вороной, несколько совершенно ненужных здесь сцен и персонажей, то перед нами предстанет мелодрама с известными именами, мюзикл со знакомыми многим песнями. Пересечение жанров, из которого родился очень симпатичный фильм.

3. Картинка и актеры

Монохромная эстетика лишила картину лишнего груза, что сделало ее еще легковеснее и яснее. Да и быт советских коммуналок, замечательно воссозданный Серебренниковым, лучше воспринимается все-таки через черно-белую призму: слишком много культурных слоев. Плюс – черно-белая картинка и подвижная камера Владислава Опельянца добавляют ленте красоты и достоверности.

Немного режут глаз музыкальные вставки, проиллюстрированные “контурной” графикой. Все-таки ограничься режиссер концертами в ДК и на квартирах, фильм бы выглядел гораздо более цельным. Точно так же не совсем понятен, постоянно ломающий четвертую стену, персонаж “скептика”. Это тот случай, когда театральный бэкграунд Серебренникова не очень идет на пользу его картине. Показать сомнения в своих силах и условность происходящего можно другим, менее демонстративным способом.

Из главного треугольника актеров наиболее естественный образ получился у Ирины Старшенбаум (Наталья Науменко). По сути она внесла в него, треугольник, смысл. Роман Билык, он же Рома Зверь хоть и похож на Майка, но сыграл его напряженно, старательно, как будто всю дорогу переживал получится у него или нет. С Цоем вышла коллективная работа: актер Тео Ю отвечал за физическое воплощение музыканта на экране, за голос вне сцены отвечал бывший участник группы Чай вдвоем Денис Клявер, а за голос на сцене – Петр Погодаев.

7/10 – вердикт НВ

Кирилл Серебренников, конечно, не достиг вершин «музыкальных» фильмов Сергея Соловьева, хоть сравнение здесь и напрашивается. Фильм Лето не АССА, но для нового поколения он может стать именно таковым. В этом, помимо прочего, одна из его главных заслуг: перед нами трогательная история, играющая роль тропинки к хорошей и, надо смотреть правде в глаза, некоторыми забытой музыке, да и к той же АССЕ тоже.

Лето

Leto

Биографическая мелодрама

2018 год

РФ

Режиссер – Кирилл Серебренников

В главных ролях: Тео Ю, Роман Билык, Ирина Старшенбаум, Филипп Авдеев, Александр Кузнецов, Никита Ефремов, Александр Горчилин, Лия Ахеджакова, Александр Баширов, Сева Новгородцев и другие.

Автор рецензии: Мирный Валерий