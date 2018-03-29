"У меня нет времени зацикливаться на успехе или неудаче". Стивен Спилберг о работе над фильмом Первому игроку приготовиться и супернаркотике будущего

Один из самых успешных режиссеров в мировом кинематографе, четырехкратный обладатель премии Оскар Стивен Спилберг рассказал The New York Times о работе над фильмом Первому игроку приготовиться и о том, какие истории предпочитает экранизировать сегодня.

"Я правда слишком занят - как в личной жизни, так и в профессиональной - чтобы иметь так много времени, чтобы зацикливаться на успехе или неудаче, - сказал Спилберг в интервью. - Я всегда в движении, и не оглядываюсь назад. Вот почему я не сажусь и не смотрю фильмы в кинотеатрах после того, как я их создал. Иногда проходит несколько лет до того, как я осмелюсь посмотреть фильм, а иногда я отключаю его через пять минут".

Его последняя работа – адаптация романа Эрнеста Клайна Первому игроку приготовиться (2011 год). Текст переполнен ссылками на поп-культуру 1980-х годов - эпоху в кино, в которой доминировал режиссер и продюсер Спилберг.

В фильме, который выходит в широкий прокат 29 марта, подросток Уэйд Уоттс живет в грязном, перенаселенном парке трейлеров в Колумбусе, штат Огайо. События происходят в 2045 году, люди проводят все свое время в виртуальной реальности.

Те, кому удалось увидеть фильм до премьеры, говорят, что Первому игроку приготовиться – одна из лучших работ Спилберга.

"Во всех моих ранних фильмах - от Челюстей до Инопланетянина - я рассказывал историю с кресла в кинотеатре - из аудитории и для аудитории, - и я не делал этого уже очень давно, - сказал режиссер. - Я не делал этого с Парка Юрского периода, а это было в 90-х годах".

Фото: Ryan Pfluger / The New York Times

Спилберг добавил, что сегодня чувствует "более глубокую ответственность за истории, которые имеют какое-то социальное значение".

"Если у меня есть выбор между фильмом, который на 100% для аудитории и фильма, который говорит что-то о прошлом, - что резонирует со мной или поднимает забытый разговор, как, например, было с Мюнхеном - я всегда предпочту историю популярной культуре. Даже со всем попкорном фильм Первому игроку приготовиться имеет социальное значение".

"Меня действительно заинтересовала технология, которая позволяет этой альтернативной вселенной существовать - головные уборы, сенсорные перчатки, обувь, костюмы для всего тела, потому что я действительно считаю, что это будет супернаркотик будущего", - сказал Спилберг.

Права на экранизацию книги Первому игроку приготовиться, которая обошлась Warner Bros. в от 150 млн до 175 млн долларов, еще до выхода книги купил продюсер Дональд Де Лин. Потратив около пяти лет на подготовку сценария, Де Лин отправил книгу и сценарий Спилбергу.

Фото: Jaap Buitendijk / Warner Bros.

Режиссер заинтересовался и согласился участвовать в проекте частично из-за того, что в картине ему нужно было показать сопоставление двух миров. Выступая на фестивале Comic-Con летом прошлого года Спилберг пошутил: "Я прочитал книгу, и сказал: "Им нужен режиссер помоложе для этого фильма".

Сейчас Спилберг называет Первому игроку приготовиться третьим по сложности фильмом в его карьере. Самым сложным для него остаются Челюсти (1975), а на втором месте - Спасти рядового Райана (1998).

Независимо от того, как его работа будет воспринята зрителем, Спилберг говорит, что она заставила его снова задуматься о захватывающих фильмах: "Мышечная память" производства такого кино вернулась ко мне во время режиссирования Первому игроку приготовиться и напомнила, насколько было весело, когда я был молодым режиссером".

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