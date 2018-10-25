Стивен Кинг разрешил студентам-режиссерам экранизировать свой рассказ за $1

Кинг продает студентам права на свои рассказы за $1 с 70-х годов

«Король ужасов» Стивен Кинг продал права на экранизацию своего рассказа двум студентам режиссуры из Уэльса за 1 доллар.

Автор продает студентам права на свои рассказы за $1 с 70-х годов, пишет Mashable. Этот проект Кинга называется Долларовые дети (Dollar Babies), на его сайте студенты-режиссеры могут получить права на адаптацию не купленных кинокомпаниями текстов.

«Мы знали, что Стивен Кинг поддерживает учебные заведения. Мы наткнулись на этот сайт, где он публикует многие свои рассказы для адаптации, некоммерческие», - рассказал преподаватель киноакадемии Blaenau Gwent Film Academy Кевин Филлипс.

Таким образом академия подписала контракт на адаптацию рассказа Стационарный велосипед (Stationary Bike).

Два студента - 16-летний Алфи Эванс и 14-летний Серис Клифф - теперь работают над киноадаптацией. Как только он будет готов, говорит Филлипс, примерно 30 учеников будут работать над превращением его в фильм. По его прогнозам, к следующему марту или апрелю фильм должен быть готов.

При этом сам автор произведения обязательно хочет ознакомиться с экранизацией. «Они настаивают на том, чтобы мы отправили ему копию, - сказал Филлипс. - Это было частью контракта: Стивен всегда любит видеть работу, пришлите ему DVD, когда все будет готово».

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