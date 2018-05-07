Сталлоне снимется в новой части фильма Рэмбо

Сталлоне может также стать режиссером и сценаристом фильма

Американский актер Сильвестр Сталлоне готов к началу съемок в пятой части известного фильма Рэмбо.

По информации журналистов, Сталлоне также может стать сценаристом картины и режиссером новой части Рэмбо, передает Deadline.

Сообщается, что действие фильма будет проходить в Мексике, где Джон Рэмбо будет вести борьбу с наркокартелем.

Напомним, ранее в Сети появилась фейковая информация о смерти Сталлоне от рака простаты.

Позже Сильвестр Сталлоне прокомментировал слухи, заявив, что он "жив и здоров".