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Сталлоне снимется в новой части фильма Рэмбо

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Сталлоне может также стать режиссером и сценаристом фильма

Сталлоне может также стать режиссером и сценаристом фильма

Американский актер Сильвестр Сталлоне готов к началу съемок в пятой части известного фильма Рэмбо.

По информации журналистов, Сталлоне также может стать сценаристом картины и режиссером новой части Рэмбо, передает Deadline.

Сообщается, что действие фильма будет проходить в Мексике, где Джон Рэмбо будет вести борьбу с наркокартелем.

Напомним, ранее в Сети появилась фейковая информация о смерти Сталлоне от рака простаты.

Позже Сильвестр Сталлоне прокомментировал слухи, заявив, что он "жив и здоров".

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