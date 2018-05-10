На главную НВ STYLE
На главную НВ STYLE
RU UA

Долгожданное возвращение. Стала известна дата выхода нового Шерлока Холмса с Дауни-младшим и Джудом Лоу

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Джуд Лоу и Роберт Дауни-младший
Фото: Warner Bros.

Джуд Лоу и Роберт Дауни-младший

Еще два года назад исполнитель роли Шерлока Холмса в фильмах Гая Ричи Роберт Дауни-младший пообещал, что третий фильм будет снят.

Однако только сейчас компания Warner Bros. подтвердила, что фильм Шерлок Холмс 3 выйдет на экраны и сообщила дату премьеры - 25 декабря 2020 года.

Вместе с Дауни на экраны вернется и его спутник Джуд Лоу, который играет доктора Ватсона.



При этом пока неизвестно, будет ли режиссером Гай Ричи, ведь он в настоящее время работает над киноадаптацией мультфильма об Аладдине.

Напомним, Джуд Лоу и Роберт Дауни-младший снялись в двух фильмах о легендарном детективе. Оба фильма были сняты известным режиссером Гаем Ричи. Первый фильм - Шерлок Холмс - вышел на экраны в 2009 году, а его продолжение Игра теней – в 2011.

Следите за самыми интересными новостями раздела НВ STYLE в Facebook

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Еще на НВ style

Еще на НВ style

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове