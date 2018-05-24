Стала известна дата выхода фильма Дикое Поле по роману Сергея Жадана

Фильм Дикое Поле, снятый по мотивам романа Ворошиловград Сергея Жадана, выйдет в широкий прокат 8 ноября 2018 года. Об этом сообщили режиссер Ярослав Лодыгин и продюсер Владимир Яценко на презентации в рамках фестиваля Kyiv Comic Con.

Творческая группа также объяснила свое решение переименовать картину в Дикое Поле. "В какой момент наступило ощущение, что нужно размежевать книгу и фильм, и мы нашли название Дикое Поле, понимая, что это самая емкая характеристика того, что ты чувствуешь, находясь там, - рассказал Лодыгин. - Ведь почти треть Украины - степная зона, которая исторически называлась Диким полем, так эту территорию называли на латыни, такой ее знали в Средневековье, и с таким же ощущением дикого поля мы живем и сегодня. И то, как сейчас выглядят эти места, дух, характер, причины, почему все именно так - точно такие же, как были в те времена, когда это название только появилось. Так мы почувствовали, и поняли, что имеем право сказать: "Да, это - Дикое Поле".

Ярослав Лодыгин

Сейчас заканчивается постпродакшн фильма, а в широкий прокат лента выйдет 8 ноября. Перед киевской премьерой картину покажут в небольших городах на Востоке Украины, в том числе в Старобельске, где прошла основная часть съемок. "Для нас было важно снимать именно в этих местах, чтобы почувствовать землю и не соврать в этой истории. Но иногда мы снимали в таких местах и при таких обстоятельствах, где, кажется, до нас никто и никогда не бывал", - рассказал Яценко.

По сюжету, главный герой Герман вынужден вернуться в свой родной городок на Донбассе. Его старший брат исчез, и теперь герою предстоит защитить семейный бизнес - старую бензоколонку. А вместе с ней - друзей детства и любовь.

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