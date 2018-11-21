Стала известна дата вручения премии Золота Дзиґа 2019

Украинский киноакадемия объявила, что я церемония вручения премии за достижения в отечественном кинематографе Золота Дзиґа 2019 пройдет 19 апреля 2019.

Прием заявок для участия в кинопремии стартует 3 декабря и продлится до 21 января.

Также стало известно, что в этом году к уже существующим номинациям добавились две новые: за Лучшую песню и Лучший монтаж. Таким образом, на следующей церемонии будут награждены победители в 24 номинации, которые разделены между тремя категориями: Игровой полнометражный фильм, Документальный фильм, Анимационный фильм.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от uafilmacademy (@uafilmacademy) 12 Сен 2018 в 8:13 PDT

В список каждой из номинаций попадает не более трех номинантов, кроме номинации Лучший фильм, в которую попадает до пяти номинантов.

«Правила конкурса третьей Национальной кинопремии стали более жесткими по сравнению с прошлыми годами... Впрочем, как и ранее, члены киноакадемии хотят видеть конкурс максимально прозрачным и чтобы побеждали лучшие», - рассказала исполнительный директор Украинской киноакадемии Анна Мачух.

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