Стала известна дата вручения премии Золота Дзиґа 2019

Украинский киноакадемия объявила, что я церемония вручения премии за достижения в отечественном кинематографе Золота Дзиґа 2019 пройдет 19 апреля 2019.
Прием заявок для участия в кинопремии стартует 3 декабря и продлится до 21 января.
Также стало известно, что в этом году к уже существующим номинациям добавились две новые: за Лучшую песню и Лучший монтаж. Таким образом, на следующей церемонии будут награждены победители в 24 номинации, которые разделены между тремя категориями: Игровой полнометражный фильм, Документальный фильм, Анимационный фильм.
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В список каждой из номинаций попадает не более трех номинантов, кроме номинации Лучший фильм, в которую попадает до пяти номинантов.
«Правила конкурса третьей Национальной кинопремии стали более жесткими по сравнению с прошлыми годами... Впрочем, как и ранее, члены киноакадемии хотят видеть конкурс максимально прозрачным и чтобы побеждали лучшие», - рассказала исполнительный директор Украинской киноакадемии Анна Мачух.
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