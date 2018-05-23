Новые Звездные войны и За бортом. Главные кинопремьеры недели

На этой неделе киноманы смогут посмотреть новые интересные фильмы, среди которых спин-офф Звездных войн и ремейк романтической комедии1987 года За бортом.

Если вы не знаете, какой фильм посмотреть в кинотеатре, встречайте главные картины недели: Хан Соло. Звездные войны: Истории, Чилдрен Кинофест – 2018, От семьи не убежишь и За бортом.

Приятного просмотра!

Хан Соло. Звездные войны: Истории. Рон Ховард. С 24 мая

Второй фильм из серии так называемых спин-оффов Звездных войн – историй, находящихся на серьезной дистанции от основной сюжетной линии новой трилогии. Как правило, они обращены в прошлое. Так предыдущий фильм серии Изгой-один рассказывал про охоту за чертежами Звезды Смерти. Этот же расскажет о молодости Хана Соло и становлении его как ключевого персонажа саги.

Подробности сюжета, логичным образом, держатся в секрете. Известна только общая сюжетная канва: молодой Хан и его приключения. Производству фильма сопутствовали, наверное, самый серьезные проблемы за всю истории Звездных войн. Продюсерам даже пришлось заменить режиссеров: на место Фила Лорда и Кристофера Миллера пришел ветеран Рон Ховард и все переснял. Тем интереснее будет посмотреть на итоговый результат. В главных ролях: Олден Эренрайк, Эмилия Кларк, Дональд Гловер, Вуди Харрельсон, Пол Беттани, Тэнди Ньютон, Йонас Суотамо и другие.

Чилдрен Кинофест – 2018

В Украине стартует пятый фестиваль кино для детей и подростков Чилдрен Кинофест. Программа фестиваля поделена на три основных блока: конкурс, специальные события и внеконкурсные показы. В рамках каждого можно будет найти полнометражные и короткометражные работы себе по вкусу. Победитель конкурсной программы определяется путем прямого голосования зрителей. Все показы проходят бесплатно, по предварительной регистрации.

От семьи не убежишь. Дани Бун. С 24 мая

Новая комедия от популярного французского актера, режиссера и сценариста. Именно эти три роли совмещает в фильме От семьи не убежишь Дани Бун. В центре сюжета пара успешных дизайнеров Валентин и Констанция, находящиеся на пороге подписания крайне важной сделки. Все идет как по маслу, пока на горизонте не появляется эксцентричная семейка Валентина. Они его конфузят перед деловыми партнерами и рискуют сорвать подписание контракта.

В главных ролях, кроме Буна, сыграли: Пьер Ришар, Лин Рено, Валери Боннетон и другие.

За бортом. Роб Гринберг. С 24 мая

Романтическая комедия и ремейк одноименного фильма 1987 года. В той картине главные роли играли Голди Хоун и Курт Расселл. Здесь – Анна Фэрис и популярный мексиканский актер Эухенио Дербес. Сюжет в новом фильме примерно такой же, только с одним зеркальным отличием: теперь девушка отвечает за рабочий класс, а Дербес будет капризным богачом, потерявшим память. Примерно такой же гендерный трюк провернули в последних Охотниках за привидениями.

Последнему фильму это не очень пошло на пользу. Посмотрим, что будет с ремейком За бортом. Кроме Фэрис и Дербеса, в картине сыграли: Ева Лонгория, Джон Ханна и другие.

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