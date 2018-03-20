"Галаад внутри тебя". Создатели сериала Рассказ служанки раскрыли детали второго сезона

Создатели популярного сериала-антиутопии Рассказ служанки, в котором события происходят в сформированном на территории США тоталитарном государстве Галаад, рассказали первые детали о предстоящем втором сезоне.

«Как только вы вырвались из Галаада, что происходит? Как вы выздоравливаете? Тема второго сезона - Галаад внутри тебя, поэтому вы не теряете его, когда покидаете территорию», - сказал исполнительный продюсер Брюс Миллер, пишет Variety.

Второй сезон сериала будет расширяться за пределы одноименного романа писательницы Маргарет Этвуд, показывая события в нескольких местах за стенами Галаада.

По словам Миллера, в самом произведении были «местности, которые казались очень важными», в которых отношение к женщинам отличалось от того, как это происходит в Галааде. «Колонии действительно являются результатом женоненавистничества и жестокости и отвержения женщин, - но даже в этой жестокости вы видите, что женщины находят возможность поддерживать друг друга. Большая часть сериала посвящена невероятной стойкости и силе Джун, но также всех женщин-персонажей», - добавил он.

Миллер также рассказал, что во втором сезоне Эмили (Алексис Бледел) будет назначена новому командору (его сыграет Брэдли Уитфорд) и в конечном итоге оказывается в Колониях, где также находится Джанин (Мадлен Брюэр).

«Согласно описанию в книге, это ядовитая пустошь, и люди там просто вычищают токсичный ил, - но она красивая. Это широкие поля, большое пространство. И когда вы приближаетесь к нему, то понимаете, что события там бьют ключом», - рассказала Брюэр о Колониях.

Мойра (Самира Уайли) и Люк (О. Т. Фагбенли) все еще будут находиться в Торонто, который исполнительные продюсеры назвали «Маленькой Америкой».

«Люк и Мойра живут вместе, пытаясь найти общий язык. Они прошли через два совершенно разных травматических события, но у них общая история, и у них есть что-то вроде семьи - они почти брат и сестра. Но в то же время трудно передать, что они переживают эмоционально», - сказал Фагбенли.

В то же время в Галааде Серена (Ивонн Страховски) в ярости от вызова, который ей бросает Джун. «Для Серены это впервые, когда ее дела пошли не так. Я думаю, она чувствует себя немного потерянной, - сказала Страховски. - Единственное, чего она хочет, это ребенок - самый лучший механизм выживания в мире, где она не имеет большого права голоса».

Для главной героини Джун (Элизабет Мосс) главная цель - не только восстановить связь с семьей, но и найти способ защитить своего будущего ребенка. «Это взрывная, неустойчивая шахматная партия», - говорит исполнительный продюсер Уоррен Литтлфилд.

Во втором сезоне также появится мать Джун (Черри Джонс) – носительница, по мнению дочери, старомодных идей феминизма.

Премьера второго сезона Рассказа служанки состоится 25 апреля.

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