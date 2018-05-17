Украинский фильм получил награду на Каннском кинофестивале

Фильм Женщина на войне, созданный в копродукции Исландии, Франции и Украины, стал одним из победителей конкурсной программы Неделя критики на Каннском кинофестивале. Об этом сообщается на сайте программы.

Режиссером картины стал исландец Бенедикт Эрлингссон, сценарий написал он же совместно с Олавюром Эгиллем Эгильссоном. Драма Женщина на войне получила приз SACD от Сообщества авторов за лучший сценарий.

Среди членов украинской команды, работавшей над созданием картины – исполнительный продюсер Марианна Новикова, второй режиссер Василий Белоусов, видеоинженер Игорь Косенко, художник по костюмам Мария Керо и декоратор Люся Малышко. Лента была частично профинансирована Украиной: Госкино выделило на съемки 10 млн грн (общий бюджет фильма составил 76 млн).

Фильм Женщина на войне поднимает тему деградации окружающей среды, что передается посредством борьбы женщины, которая, в противовес всему обществу, решает взять на себя миссию по защите природы. Главная героиня – дирижер хора и экоактивистка. Помимо борьбы против бизнеса, загрязняющего окружающую среду, женщина ждет результатов от агентства по усыновлению, и ей сообщают, что ее ждет четырехлетняя украинская девочка из Дружковки.

Съемки картины проводились в Исландии и Украине.

Отметим, что перед премьерой фильма Женщина на войне в Каннах состоялась акция поддержки незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

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