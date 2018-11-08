Сложная любовь. Десять причин посмотреть фильм Холодная война Павла Павликовского

Сегодня в украинский прокат выходит драма Павла Павликовского Холодная Война. Это одна из самых ожидаемых премьер в украинском кинопрокате. НВ STYLE собрал интересные истории о создании фильма, который уже можно считать произведением искусства и на какой точно нужно купить билет.

1. Предыдущий фильм Павликовского, Ида, получил мировой успех – Оскар и BAFTA как лучший фильм на иностранном языке. Многочисленные награды получили также фильмы Мое лето любви и Последний приют.



2. Мировая премьера Холодной войны состоялась в рамках основной конкурсной программы Каннского кинофестиваля, где фильм удостоился премии за лучшую режиссуру. Лента выдвинута Польшей на соискание премии «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке.



3. Холодная война посвящена родителям Павла Павликовского – их имена носят главные герои. Настоящие Виктор и Зула умерли в 1989 году, незадолго до падения Берлинской стены. Последние 40 лет они провели вместе: сходились и расходились, преследовали и мучили друг друга с обеих сторон Железного занавеса. «Они оба были сильными, прекрасными людьми, но вместе всегда превращали все в катастрофу», – вспоминает Павликовский.



4. В конце концов, Павликовский не мог снять фильм исключительно о своих родителях. Общие черты стали довольно обобщенными «несовместимость характеров, неумение быть вместе, неспособность быть порознь»; «Трудности жизни в эмиграции, попытки остаться собой в другой культуре». Результат – сильная, трогательная история, во многом основанная, по словам Павликовского, на «сложной и изувеченной любви» его родителей.



5. Справиться с самым важным заданием музыкального наполнения фильма Павликовского помог пианист и аранжировщик Марцин Масецкий, с которым он познакомился во время кастинга на главную роль. Марцин записал все «Ноктюрны» Шопена из памяти, а сонаты Бетховена – в звуконепроницаемых наушниках, чтобы полностью воспроизвести опыт глухого автора. Все джазовые аранжировки и фортепианные партии в фильме были выполнены Масецким.



6. «Кастинг на роль Зулы прошел легко, – говорит Павликовский. – Джоанна была с нами с самого начала. Мы с ней хорошо знали друг друга из моих предыдущих фильмов. Мы друзья. Я постоянно держал в голове ее образ, ее музыкальные способности, ее шарм, когда прописывал персонаж Зулы».



7. Павликовский помнит атмосферу постоянного напряжения в детстве, в Варшаве. «Дома все говорили, что думали, а в школе нужно было следить за языком». Некоторое время у его родителей была горничная, которая «крутила роман с агентом Управления безопасности, – вспоминает Павликовский, – и доносила на нас». В 1968 году в Варшаве начались студенческие демонстрации (Павликовскому в то время было 10 лет). «В центре везде был слезоточивый газ, – вспоминает он. – А у нас в квартире истекал кровью и ждал, пока все не утихнет, студент моей мамы (она преподавала в Варшавском университете)».



8. Если вы видели предыдущий фильм Павликовского, Иду, то сразу же узнаете черно-белую картинку и почти квадратный формат. Может показаться, что это умышленный «авторский почерк». На самом деле, сначала Холодная война была задумана в цвете. «Я не хотел повторяться. Но просмотрев все варианты цвета, методом исключения я понял, что не смогу снять этот фильм в цвете, потому что понятия не имею, что это за цвет должен быть. Польша не была похожа на Соединенные Штаты, которые в 50-е имели широкий спектр цветов. А цвет тогдашней Польши описать сложно – что-то между серым, коричневым и зеленым». По словам Павликовского, дело здесь не в возможностях съемки, а в реальной жизни.



9. Холодная война охватывает 15 лет. Хотя рассказ ведется последовательно, в нем есть и «белые пятна». Павликовский объясняет свой прием: «Лучше показывать важные и знаковые моменты истории, позволяя зрителями заполнять пробелы собственным воображением и жизненным опытом. Я люблю оставлять в повествовании только «сильные судьбы», ставить их рядом и давать зрителям возможность почувствовать и осмыслить историю без ощущения, что ими манипулируют».

10. Холодная война (как и Ида) поражает тем, что кажется, будто фильм снят во времена, о которых в нем говорится. Иначе говоря, это не ностальгический взгляд на другое время и место. Это поднимает вопрос о родине и эмиграции не только для персонажей фильма, но и для самого Павликовского, который выпустил два польских фильма подряд, прожив и проработав на Западе не один десяток лет. Перед Идой он снял фильм Женщина из Пятого округа. «У нас получилось причудливое творение, – рассуждает Павликовский, – без культурной идентичности. Французский фильм, американские, британские, французские актеры и польский режиссер. После этого опыта мне захотелось найти прочный фундамент. Я нашел его с Идой, а теперь – с Холодной войной. Оба фильма я создал именно такими, как хотел их видеть: на основе моих собственных историй, о моей стране, о том, что я знал и чувствовал сам».

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