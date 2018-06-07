Сказка про жадность. Рецензия на фильм Мир Юрского периода 2

В украинский прокат выходит первый летний блокбастер этого года – фильм Мир Юрского периода 2.

Озаглавленная в оригинале “Fallen Kingdom”, то есть “Павшее королевство”, картина режиссера Хуана Антонио Байона расширяет географию событий, вовлекая в сюжет не только посетителей островного парка, но и все остальное человечество.

Делает такой “ход конем” франшиза далеко не впервые, но культурная память, тем более на такие фильмы, обычно очень короткая. С другой стороны, главная проблема фильма далеко не во вторичности.

Сюжет

С момента катастрофы на острове Нублар, а значит с момента окончания предыдущего фильма, прошло 3 года. Группа неосторожных наемников проникает на остров и пытается раздобыть важный артефакт: косточку генномодифицированного чудища Индоминуса Рекса. Думая, что все динозавры за три года вымерли (первая, но далеко не последняя сценарная глупость фильма), ребята ведут себя беспечно.

Излишне говорить, что половина из них погибнет. Зато оставшиеся в живых доставят ценный груз на материк. Тем временем, на острове просыпается вулкан, и всем динозаврам угрожает второе вымирание. На большой земле посоветовавшись решают позволить природе закончить начатое 66 миллионов лет назад.

С этим решением не соглашается группа активистов и один филантроп. Последний финансирует экспедицию на остров с целью спасти как можно больше динозавров. События, тем не менее, оборачиваются совершенно другим образом. В дело вмешивается элементарная человеческая жажда денег.

Сценарий и драматургия

В 1997 году вышел фильм Парк Юрского периода: Затерянный мир – вторая часть оригинальной ленты Спилберга, где все было, с некоторыми оговорками, так же, как в описанном выше сюжете. Тогда продюсерам удалось заманить в проект того же режиссера. В результате Затерянный мир можно смело назвать худшим фильмом в карьере Стивена Спилберга.

История повторяется. Мир Юрского периода 2 можно назвать худшим фильмом в карьере испанца Хуана Антонио Байона. Виноват в этом вряд ли он, да и получиться все должно было совершенно иначе.

Байона планировался в режиссерское кресло уже предыдущего, первого, а на самом деле, четвертого фильма серии. Если говорить на чистоту, то не учитывать три фильма 90-х довольно странно. Но тогда режиссер отказался участвовать в проекте из-за загруженности. В этот раз справедливость вроде как восторжествовала, и на этапе трейлера новый Мир Юрского периода выглядел как минимум очень интригующе.

Исчезла слащавая, высветленная картинка из фильма 2015 года, появились страшные моменты и намек на нескучный экшн. В идеальном мире лента совмещала бы в себе два больших таланта Байоны: умение рассказывать страшные глубокие сказки (как в его фильмах Приют и Голос монстра) и умение создавать напряженный, интересный экшн (как в его фильме Невозможное).

Но это в идеальном мире. По факту же все намеки на успех остались в трейлере. В фильме они погибли под тяжестью совершенно глупого сценария, авторства Колина Треворроу – режиссера Мир Юрского периода 1. К нелогичности стоит добавить отсутствие воображения и фальш в виде маркетинговых уловок.

Перед нами все-таки летний блокбастер, поэтому фильм напичкан шутками, шаблонными персонажами, которые должны нравиться зрителям, а на деле совершенно невыносимы и что самое неприятное – Байоне не дали развернуться как режиссеру. То, что могло стать метафорической и страшной сказкой про жадность и последствия человеческих поступков, стало вполне конкретной, происходящей в реальном мире, историей про жадность продюсеров и глупость сценаристов.

Свои миллионы картина, конечно, соберет, но остаться в истории, как лучший фильм серии после спилберговского оригинала у нее не получится. Остается только передавать приветы кучей, разбросанных тут и там, цитат.

Картинка и актеры

Здесь все более или менее. Как уже говорилось, фильм выгодно отличается от своего предшественника темной, насыщенной цветовой гаммой. Плюс – сцены извержения вулкана и “великого исхода” людей и динозавров с острова сняты пусть не изобретательно, но с размахом.

Вторая часть картины происходит в викторианского вида огромном особняке, напичканном динозаврами. Материал более чем благодатный, но не использованный и в половину своего потенциала. Остается довольствоваться парой когтистых теней в детской.

Крис Прэтт и Брайс Даллас Ховард играют как и в предыдущем фильме персонажей картонных, но здесь включается актерское обаяние, каким оба, слава богу, обладают в достаточном объеме. Остальное на суд зрителей: пара картонных злодеев (смотреть приятно разве что на предводителя браконьеров в исполнении замечательного Теда Левина), один совершенно шаблонный “айтишник”, одна совершенно шаблонная активистка (убивающая двух зайцев своей схожестью с азиатскими актрисами Даниэлла Пинеда).

Мир Юрского периода 2 – вердикт НВ

6/10

Фильм Мир Юрского периода 2 видится историей про упущенные возможности. Ведь все это: сценарные недоразумения, шаблонные персонажи, вторичность могло бы на самом деле сработать. Ведь работает же это во многих других блокбастерах.

Шестеренки голливудской машины крутятся уже много лет, истории повторяются из фильма в фильм. Главное уравновесить вполне понятное желание заработать, то есть бизнес, с вполне необходимым наличием души. А так фильм Байоны – это механизм, собранный по принципу генномодифицированного динозавра: взяли все самое эффективное и смертоносное и получился монстр, с которым непонятно что делать.

Мир Юрского периода 2

Jurassic World: Fallen Kingdom

Летний блокбастер про динозавров

2018 год

США

Режиссер – Хуан Антонио Байона

В главных ролях: Крис Прэтт, Брайс Даллас Ховард, Джефф Голдблюм, Б. Д. Вонг, Джеймс Кромвелл, Тоби Джонс, Джеральдина Чаплин, Тед Левин, Рэйф Сполл и другие.

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