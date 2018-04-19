Сказка про темноту. Рецензия на фильм Андрея Звягинцева - Нелюбовь

В украинский прокат выходит фильм “Нелюбовь” – пятая полнометражная работа режиссера Андрея Звягинцева.

Опять тяжелая драма, опять про Россию. Премьера картины прошла на Каннском кинофестивале в мае прошлого года. Там же Звягинцев взял почетный Приз жюри.

Там же началось триумфальное шествие Нелюбви по миру, увенчанное соответствующими номинациями на все популярные кинопремии: Оскар, Золотой глобус, BAFTA, Сезар. Дальше номинации пошли только французы, наградив режиссера Сезаром за лучший иностранный фильм. Тем не менее, количество любви западных кинокритиков по отношению к фильму зашкаливает. Заслуживает ли он этого? Вопрос сложный.

Сюжет

Осень 2012-го. Москва. Семья Жени и Бориса, мягко говоря, переживает не лучшие времена. Вернее, это уже и не семья вовсе, а находящаяся в токсичном периоде полураспада ячейка общества. Держит супругов квартира, которую надо продать, и сын Алеша, которого надо куда-то сплавить.

Ребенок становится невольным свидетелем кошмарных ссор родителей и более того – он прекрасно понимает, что за него не держатся, он мешает, его не любят. Мальчик сбегает из дома. На поиски бросаются родители, милиция и активисты.

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Сценарий и драматургия

В школе почти в каждом классе был отличник или отличница, которые все знали лучше других, не давали списывать и более или менее всех раздражали. Таким отличником можно назвать Андрея Звягинцева. Его фильмы написаны и сняты на пять с плюсом, они поднимают важные темы, в них задействованы отличные актеры, но при этом они начисто лишены жизни. И, соответственно, правды.

Так было с Левиафаном – масштабном высказывании о Родине. Так происходит и с фильмом Нелюбовь – чуть более скромном, но не менее язвительном размышлении на тему российской действительности.

Развод Жени и Бориса и побег их сына заполняют всю картину, но по-настоящему важны здесь короткие отступления в виде дичайших российских телепередач, сводок новостей, свидетельств “поднимающейся с колен страны”. Рифмуя семейную драму с социальным контекстом, Звягинцев продолжает говорить о том, что в России все плохо.

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И с одной стороны, это, конечно, хорошо. В каждой стране должен быть режиссер, а лучше не один, который служил бы индикатором, сигнальной лампочкой. И будь Звягинцев менее концептуален, менее напряжен, менее погружен в желание снять сказку про темноту, у него получился бы более доступный фильм. Фильм, которому можно поверить, не прикладывая к этому усилий.

Самое парадоксальное, что в Нелюбви при всей слаженности картины, подогнанности каждого кадра друг к другу, не нашлось места для самой России. Здесь есть русские люди, русские менты, московские окраины, пропаганда по телевизору, но нет воздуха, нет настоящих персонажей.

При всем упоре на реалистичность, не остается ничего другого, кроме как воспринимать фильм Звягинцева, как притчу. И здесь уже каждый волен решать сам: относиться к ней серьезно или нет.

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Картинка и актеры

Режиссер продолжает работать со своим любимым оператором Михаилом Кричманом. Поэтому, касательно картинки ничего особенно не поменялось: перед нами адаптированный для нового века Андрей Тарковский. И с одной стороны, это красиво. Просто потому что Тарковский – это всегда красиво. С другой – было бы неплохо попытаться найти свой собственный язык.

Учитывая герметичный мир фильма, его нацеленность на темноту и успех, перед актерами стояли довольно конкретные задачи: сыграть пятьдесят оттенков ненависти в условиях серых, пасмурных будней. Марьяна Спивак и Алексей Розин – оба очень талантливые актеры, поэтому с задачей они справились.

Особенно “повезло” Марьяне – она играет маму, которая начисто лишена любви к своему сыну. Поэтому ее положению не сочувствуешь, несмотря на несчастный брак. Собственно, все герои здесь намеренно сделаны антиэмпатичными. Кроме разве что сына Алеши, но он персонаж-символ. Та самая любовь, которую потеряли, ищут и не могут найти.

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Нелюбовь – вердикт НВ

6/10

Фильм Нелюбовь – идеальный экспортный товар, что подтверждают премии, номинации и любовь западных критиков и зрителей. И нельзя сказать, что все это незаслуженно. Нельзя сказать, что ситуация, описанная в картине, нереальна. Она как раз таки очень реальна.

Но проблема здесь в подаче. В желании выгодно подчеркнуть одно и проигнорировать другое. В желании понравиться, как бы кощунственно это не звучало для многочисленных поклонников Звягинцева. Режиссер снимает фильмы про Россию, но главный вопрос в том, считает ли он сам себя частью своей страны?

Нелюбовь

Драма

2017 год

РФ

Режиссер – Андрей Звягинцев

В главных ролях: Марьяна Спивак, Алексей Розин, Матвей Новиков, Андрис Кейш, Марина Васильева, Алексей Фатеев и другие.

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