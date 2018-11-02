Сказка о Фредди. Рецензия на музыкальный фильм Богемная рапсодия

В украинский прокат выходит фильм Богемная рапсодия – кино-биография группы Queen, в общем, и Фредди Меркьюри, в частности.

Фокус внимания на последнем понятен: жизнь Фредди была полна скандалов, тайн, взлетов, падений и под конец сформировалась в то, что принято называть жизнью рок-иконы. Остальные ребята тоже молодцы, но их истории более или менее стандартны, а значит не так интересны в рамках потенциального блокбастера.

Съемкам картины сопутствовал производственный кошмар: режиссер Брайан Сингер конфликтовал с участниками процесса и самое главное с Рами Малеком – исполнителем роли Фредди Меркьюри, что совсем уж плохо. Поэтому Сингера, несмотря на его опыт и статус, заменили менее известным, но не менее талантливым британцем Декстером Флэтчером. У последнего позади работа над несколькими отличными картинами (Эдди Орел, например), а впереди – выход другого байопика – на сей раз про Элтона Джона.

1. Сюжет

Середина 80-х. Фредди готовится выйти на сцену лондонского стадиона Уэмбли. Там стартует масштабная затея Боба Гэлдофа и Миджа Юра по сбору средств для голодающих в Эфиопии – Live Aid. Шоу, которое впоследствии станет одним из главных в истории популярной музыки чуть не прошло без участия группы Queen. Но об этом не сразу.

Начало 70-х. Фредди Меркьюри еще нет. Вместо него есть Фарух Булсара – юноша из семьи иммигрантов, приехавших в Англию из Занзибара. Фарух работает грузчиком в аэропорту Хитроу, но в свободное от работы время грезит о сцене. Он отлично поет и пишет песни. Осталось найти группу.

Как оказывается, сделать это в Англии начала 70-х легче, чем выгружать чемоданы из прилетевшего самолета. Фредди заходит в местный бар и знакомится с гитаристом Брайаном Мэем и барабанщиком Роджером Тейлором, от которых только что ушел вокалист. Отыскать басиста было так же легко: Джон Дикон ждал чуть ли не за углом.

Через некоторое время ребята организуются в одну из самых популярных рок-групп мира – собственно Queen.

2. Сценарий и драматургия

С фильмом Богемная рапсодия есть одна большая проблема: он развивается по стандартному, предсказуемому, энциклопедическому даже плану. Вот есть немного не от мира сего мальчик с большими зубами и огромным потенциалом. Вот он находит группу музыкантов, в принципе, с таким же потенциалом. Вот они начинают играть и быстренько становятся популярными.

Дальше идут некоторые сюжетные перипетии, связанные с принятием Фредди себя как гея, наркотики, уход в отрыв, возвращение в семью, тень смертельной болезни, концерт Live Aid. Все. Между этих строк в тексте и между этих же строк в фильме нет связующего подтекста. Да и сами строки намечены пунктиром: неожиданная задача зрителя – придумать персонажей за сценариста и режиссера.

Ведь в фильме-биографии не столь важна фактическая аккуратность. В конце концов, его можно назвать фантазией на тему. В фильме об известном человеке или группе лиц важно заставить зрителя поверить в их величие. В не случайность того, что они стали теми, кем стали.

Здесь же нам предлагают поверить в факты, что, конечно, сделать легко: львиная доля зрителей росла на песнях Queen, но это никак не отменяет примитивность рассказанной истории. Бог его знает, что там было на самом деле, но кажется, что Брайан Сингер отнесся к фильму про группу Queen так же, как своим фильмам про Людей Икс. Проблема в том, что там первоисточником были комиксы. А здесь все-таки живые люди.

3. Картинка и актеры

И тут на помощь приходят те самые живые люди, то есть актеры вместе с художниками-постановщиками. Действуя, возможно, вопреки воле режиссера, вторые наполнили картину ламповым уютом 70-х, а первые – теплотой и сердечностью.

Прочтение Рами Маликом своего персонажа можно назвать буквальным. Своим чувственным выражением глаз, мимикой лица и пластикой тела он передал характер (насколько о нем можно судить по свидетельствам очевидцев) Фредди, его стремление быть известным певцом, его одиночество и доброту, поиски любви и раскаяние за необдуманные ошибки.

Актеры второго плана по большей части пребывают в тени Меркьюри, но создают правильный фон, плюс – и здесь не обошлось без нескольких забавных и трогательных моментов.

7/10 – вердикт НВ

Конфликты, смена режиссера, слабый сценарий (Энтони Маккартен написал, мягко говоря, не самые выдающиеся с драматургической точки зрения картины Вселенная Стивена Хокинга и Темные времена) сделали из фильма Богемская рапсодия посредственный байопик.

Но благодаря своим актерам и уютной атмосфере у него все-таки остался шанс достучаться до зрительских сердец. По крайней мере, посмотреть на Рами Малека в роли Фредди Меркьюри точно стоит.

Богемная рапсодия

Bohemian Rhapsody

Биографический фильм

2018 год

США, Великобритания

Режиссер – Брайан Сингер, Декстер Флэтчер

В главных ролях: Рами Малек, Люси Бойнтон, Гвилим Ли, Бен Харди, Джозеф Маццелло, Эйдан Гиллен, Том Холландер, Аллен Лич, Майк Майерс и другие.

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