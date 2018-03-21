Синтия Никсон, Шварценеггер и другие. Актеры, которые бросили кино ради политики

19 марта актриса Синтия Никсон, наиболее известная по роли Миранды в сериале Секс в большом городе, официально объявила, что выдвигает свою кандидатуру на предстоящих выборах губернатора штата Нью-Йорк.

Любимица публики и активистка Никсон – не единственный представитель мира кинематографа, пытавшийся попасть в большую политику. Хотя нескольким звездам все-таки удалось победить на выборах – к примеру, Рональду Рейгану или Арнольду Шварценеггеру, большинству не помогли их статус и популярность.

НВ STYLE предлагает вспомнить представителей кинематографа, баллотировавшихся на выборах.

Синтия Никсон

Звездная жительница Нью-Йорка и актриса Секса в большом городе объявила о желании занять пост губернатора Нью-Йорка 19 марта 2018 года. «Нью-Йорк - мой дом. Я никогда не жила в других местах, - сказала она в видео, выпущенном для своей кампании. – У меня были возможности, которых я просто не вижу для большинства детей в Нью-Йорке сегодня. Наши лидеры подвели нас».

Фото: ЕРА

Арнольд Шварцнеггер

Его в шутку называют Governator (губернатор+Терминатор). Шварценеггер отошел от сьемок, чтобы начать политическую карьеру в 2003 году, объявив о своей кандидатуре на пост губернатора Калифорнии, несмотря на отсутствие политического опыта. В итоге он выиграл и в 2003-м, и в 2006 году. Он покинул свой пост в январе 2011 года после завершения второго срока, пробыв на должности максимально допустимое законом время.

Фото: ЕРА

Клинт Иствуд

В 1986 году Иствуд баллотировался на пост мэра своего родного города в Калифорнии - Кармела. Он победил, получив 72,5% голосов. Он пробыл на этой должности всего два года, и больше не участвовал в выборах снова.

Фото:ЕРА

Рональд Рейган

Актер и президент Гильдии киноактеров Рейган оставил свою актерскую карьеру, чтобы баллотироваться на пост губернатора Калифорнии. Он победил на выборах в 1967 году, и оставался на этой должности до 1975 года. Затем он стал 40-м президентом Соединенных Штатов.

Фото: ЕРА

Кид Рок

В июле 2017 года в Сети появился интернет-сайт Kid Rock for Senate (Кид Рока – в Сенат). Актер, композитор, певец Кид Рок (настоящее имя Роберт Джеймс Ритчи) написал пост, в котором подтвердил, что его намерения баллотироваться в Сенат США от штата Мичиган, являются подлинными. Кроме того, он планирует продолжить создание музыки в рамках предвыборной кампании: «Подобно тому, как политики пишут книги во время своих кампаний, я планирую выкладывать музыку».

Фото: ЕРА

Дуэйн «Скала» Джонсон

Рестлер, который стал успешным актером, рассказывал СМИ, что думает о том, чтобы баллотироваться на выборах президента США. На данный момент кампания Run the Rock 2020 подана в Федеральную избирательную комиссию, что делает Джонсона подходящим кандидатом на предвыборную гонку 2020 года. Отметим, что рейтинги Скалы выше, чем у Дональда Трампа.

Фото: ЕРА

Ширли Темпл

Обладательница Молодежной награды Академии, наиболее известная по своим детским ролям, Темпл ушла из шоу-бизнеса в 22 года. Позже она стала активным членом Республиканской партии в Калифорнии, баллотировалась в Конгресс, но проиграла выборы. Хотя бывшая кинозвезда больше не выдвигала свою кандидатуру, ей удалось поработать послом Соединенных Штатов в Гане и Чехословакии.

Фото: ЕРА

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