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Сильный характер. 10 феминисток из сериалов, которые знают себе цену

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Дейенерис Таргариен стала неофициальной иконой феминизма
© HBO

Дейенерис Таргариен стала неофициальной иконой феминизма

В последние годы индустрия кино и телевидения уделяет теме феминизма отдельное внимание. И популярные сериалы – не исключение.

Непреклонных женщин с сильным характером можно увидеть во многих нашумевших телепроектах, включая Игру престолов и Рассказ служанки.

НВ Style вспоминает, в каких сериалах ключевыми героинями являются женщины, диктующие моду на феминизм.

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Рассказ служанки: Джун Озборн

Баффи — истребительница вампиров: Баффи Энн Саммерс

Джессика Джонс: Джессика Джонс

Карточный домик: Клэр Андервуд

Игра престолов: Дейенерис Таргариен

Ох уж эти детки: Шарлотта Пиклз

Девочки Гилмор: Лорелай Гилмор

Закон и порядок. Специальный корпус: Оливия Бенсон

Скандал: Оливия Поуп

Симпсоны: Лиза Симпсон

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