Сильный характер. 10 феминисток из сериалов, которые знают себе цену

В последние годы индустрия кино и телевидения уделяет теме феминизма отдельное внимание. И популярные сериалы – не исключение.
Непреклонных женщин с сильным характером можно увидеть во многих нашумевших телепроектах, включая Игру престолов и Рассказ служанки.
НВ Style вспоминает, в каких сериалах ключевыми героинями являются женщины, диктующие моду на феминизм.
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Рассказ служанки: Джун Озборн
Баффи — истребительница вампиров: Баффи Энн Саммерс
Джессика Джонс: Джессика Джонс
Карточный домик: Клэр Андервуд
Игра престолов: Дейенерис Таргариен
Ох уж эти детки: Шарлотта Пиклз
Девочки Гилмор: Лорелай Гилмор
Закон и порядок. Специальный корпус: Оливия Бенсон
Скандал: Оливия Поуп
Симпсоны: Лиза Симпсон
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