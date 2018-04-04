Сильный характер. 10 феминисток из сериалов, которые знают себе цену

В последние годы индустрия кино и телевидения уделяет теме феминизма отдельное внимание. И популярные сериалы – не исключение.

Непреклонных женщин с сильным характером можно увидеть во многих нашумевших телепроектах, включая Игру престолов и Рассказ служанки.

НВ Style вспоминает, в каких сериалах ключевыми героинями являются женщины, диктующие моду на феминизм.

Смотрите также

Рассказ служанки: Джун Озборн

Баффи — истребительница вампиров: Баффи Энн Саммерс

Джессика Джонс: Джессика Джонс

Карточный домик: Клэр Андервуд

Игра престолов: Дейенерис Таргариен

Ох уж эти детки: Шарлотта Пиклз

Девочки Гилмор: Лорелай Гилмор

Закон и порядок. Специальный корпус: Оливия Бенсон

Скандал: Оливия Поуп

Симпсоны: Лиза Симпсон

Смотрите также

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook