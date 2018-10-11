Международный день девочек. Шесть вдохновляющих сериалов о сильных женщинах

11 октября во всем мире отмечается Международный день девочек. Праздник был утвержден Генеральной ассамблеей Организации Объединенных Наций в 2012 году, чтобы привлечь внимание к дискриминации, с которой сталкиваются девочки в разных уголках планеты, и напомнить об их правах и возможностях.

Первое празднование Дня девочек было посвящено проблеме ранних браков, которые представляют собой нарушение прав человека и влияют на все аспекты их дальнейшей жизни.

В этом году тема Международного дня девочек звучит так - С ней: Умелая сила девочек (With Her: A Skilled GirlForce), и обозначает большее вовлечение девочек и женщин в обучение специальным навыкам и профессиям, а также применение их умений и талантов на практике.

В этот особенный праздник НВ STYLE собрал шесть сериалов, которые рассказывают о сильных женщинах, которые могут вдохновить и стать примером:

Рассказ служанки

Сериал-антиутопия, созданный на основе одноименного романа писательницы Маргарет Этвуд и уже переросший оригинальное произведение по масштабу, рассказывает о тоталитарном государстве Галаад. В Галааде, возникшем в результате военного переворота, женщине отведена второстепенная роль: она может рожать детей для чиновников либо заниматься хозяйством. Им нельзя ухаживать за собой, выбирать наряды, получать образование и даже читать. Однако в мини-государстве не все женщины смирились с навязанными мужчинами жуткими порядками.

Удивительная мисс Мейзел

Трагикомический сериал о домохозяйке Мириам Мейзел, от которой уходит муж и которая, не найдя поддержки у близких, отваживается кардинально изменить свою жизнь. Исполнительница роли главной героини Рэйчел Броснахэн получила несколько наград за эту работу, а история Мейзел продолжает очаровывать зрителей и помогает не опускать руки в грустных жизненных ситуациях.

Большая маленькая ложь

Триумфатор всевозможных премий 2017 и 2018 года – Эмми, Золотого глобуса, премии Гильдии киноактеров США и Ассоциации телевизионных критиков – сериал рассказывает истории четырех женщин, живущих в маленьком элитном городке, в котором все идеально только на первый взгляд. История о женской дружбе упакована в необычайно захватывающую обертку детектива.

Маленькие женщины

Мини-сериал Маленькие женщины – одна из многих экранизаций и постановок легендарного романа Луизы Мэй Олкотт. Фильм рассказывает историю четырех сестер Марч во времена Гражданской войны в США: первых чувствах, потерях и жизненных уроках на пути взросления, а также о духе сестринства и взаимоподдержке.

Хорошая жена

Юридическая драма о жене прокурора Алисии Флоррик, которая ради семьи откладывает свой диплом юриста на полку и занимается домашними делами. После того, как ее супруг оказывается в центре сексуального скандала и попадает в тюрьму, героине приходится начинать карьеру с нуля. В результате Алисия не только побеждает обстоятельства, но и вырастает в профессионала высшего класса.

Шестой сезон Карточного домика

Хотя заключительный сезон популярного сериала еще не вышел на экраны, уже известно, что центральным персонажем сюжета станет супруга президента Фрэнка Андервуда – Клэр. Спустя пять сезонов активист-эколог Клэр займет главную должность в США и покажет всем сомневающимся, что женщины могут эффективно управлять государством.

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook и Instagram