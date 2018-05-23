Шесть человек вышли с Экстаза? Обычно их 25%! Гаспар Ноэ о новом фильме и перемене восприятия жизни

Провокативные, гиперсексуальные и откровенные фильмы французского режиссера Гаспар Ноэ обычно шокируют и удивляют публику. На недавно закончившемся 71-м Каннском кинофестивале Ноэ показал свою новую работу – Экстаз (Climax) – и публике она понравилась.

Как пишет The Guardian, критики утверждают, что Экстаз - наиболее полно реализованный, захватывающий фильм Ноэ на сегодняшний день. "Я, наверное, сделал что-то неправильно. Мне нужен долгий отпуск и переосмыслить свою карьеру", - реагирует режиссер.

Ноэ говорит, что счастлив показать свою работу в Каннах, в программе Двухнедельник режиссеров, а не в основном конкурсе. "Я бы все равно ничего не выиграл, - пожимает он плечами. - Жюри в этом году настолько моралистичное и одностайное".

"Журнал Variety назвал Ноэ «художником скандала», что звучит правильно. …Он никогда не думает об аудитории, когда снимает фильм. Фокус всегда находится на его собственном наслаждении. Когда этот подход срабатывает, он заразителен. Когда нет, мы испытываем ужас", - пишет издание.

Фильм Экстаз основан на новостном сюжете 1990-х годов, он начинается как обычная история о танцорах, а затем превращается в хоррор. Картина рассказывает о группе уличных танцоров, репетирующих в заброшенной школе-интернате, которые напиваются сангрией с добавлением ЛСД. Режиссер вспоминает, что в детстве всегда использовал сангрию, чтобы напоить своих одноклассников. "Это был мой первый шаманский акт, - говорит он. - И я был шаманом".

Предыдущие несколько работ Ноэ были длинными и затянутыми, но Экстаз был создан на одностраничном наброске и снят за две недели. Непрофессиональных актеров подбирали на Vogue- балах в Париже и в видеороликах на YouTube. С камерой в руках Ноэ ходил сред них, подражая их движениям до такой степени, что кадры фильма идут кругами и переворачивается вверх ногами. "Меня не интересует ограничение людей, чтобы сделать из них крыс в лаборатории", - говорит он.

Кадр из фильма Экстаз

На вопрос о том, любит ли он танцевать, режиссер отвечает: "Я люблю танцевать. Люблю физические ощущения от танца. Если вы спрашиваете людей о трех любимых занятиях, обычно они говорят: разговоры, еда...и курение. Но в моем случае это заниматься любовью, плавание и танцы. Кульминационные моменты моей жизни действительно всегда были связаны с танцами. Вернувшись в Париж, я все время хожу в клубы. Я забываю себя, когда танцую".

Режиссер родился в Буэнос-Айресе, его отец - художник Луис Фелипе Ноэ. Он провел свое детство между континентами, сначала в Нью-Йорке, затем в Аргентине, а после - в Париже. "Я был в Нью-Йорке с шести месяцев до пяти лет. Но мои самые первые воспоминания - все о Нью-Йорке. Я помню свою первую радугу на пляже в Нью-Йорке. Я помню, как я прыгал на кровати в Нью-Йорке. Мы жили в квартире на Блеккер-стрит, и я помню, как мочился на людей, идущих под балконами", - говорит он.

"Он сумасшедше творческий, он похож на Дэвида Боуи. И мой отец всегда говорит, что единственное, что делает художника хорошим, - это работа. Всякий раз, когда у меня возникают проблемы, он говорит мне: "Эй, просто сосредоточься на работе. Это единственное, что имеет значение", - продолжает Ноэ.

Гаспар Ноэ на премьере фильма Любовь в Польше. Фото: ЕРА

Режиссер говорит, что его любовь к кино началась в 7-летнем возрасте с просмотра Космической Одиссеи Стэнли Кубрика: "Он взорвал мой разум. Я был одержим им".

Его мать умерла несколько лет назад прямо на глазах у Гаспара, и это оставило свой след: "Я более меланхоличный, чем раньше. Когда ваша мать умирает на ваших руках, ваше восприятие жизни меняется. Я думаю, что все - просто мимолетная иллюзия. Если есть какой-то рай или ад, он прямо здесь, прямо сейчас".

На слова о том, что премьеру Экстаза в Каннах покинуло шесть или семь человек, Ноэ говорит: "О, нет, нет, нет! Обычно у меня 25% аудитории выходят".

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