Шэрон Стоун - 60. Топ-5 фильмов в карьере актрисы

Сегодня, 10 марта, американская актриса и модель Шэрон Стоун празднует день рождения. Звезде фильма Основной инстинкт исполнилось 60 лет.

Шэрон Стоун родилась и выросла в Мидвилле, штат Пенсильвания. Параллельно с поступлением в институт будущая актриса приняла участие в одном из конкурсов красоты, после чего заключила контракт с модельным агентством Форда и отправилась покорять Париж и Милан.

По завершению карьеры модели, Стоун пербралась в Нью-Йорк и вскоре дебютировала в картине Вуди Аллена Воспоминания о звездной пыли. Затем актриса стала все чаще появляться в незначительных эпизодах различных фильмов и сериалов. Широкую популярность Шэрон Стоун принесла роль в эротическом триллере Основной инстинкт, где она сыграла соблазнительную Кэтрин Трэмелл.

В честь дня рождения актрисы НВ STYLE вспоминает пять лучших фильмов с участием Шэрон Стоун.

Копи царя Соломона

(приключения, экшн, 1985)

Приключенческая картина, снятая по одноименному роману Генри Райдера Хаггарда. Отец главной героини отправляется на поиски бриллиантовых копей царя Соломона и пропадает без вести. Красавица Джесси Хьюстон (Шэрон Стоун) решает его спасти. Проводником Джесси в этом рискованном сафари становится охотник и путешественник Алан Куотермейн.

Вспомнить все

(фантастический боевик, 1990)

В фантастическом боевике Пола Верховена Вспомнить все Шэрон Стоун сыграла жену главного героя – Арнольда Шварценеггера.

По сюжету картины в недалеком будущем человечество совершило прорыв в изучении и освоении космоса. Обычный строитель Даг страдает от навязчивых снов о Марсе. В этих снах Даг – крутой шпион, который умеет пользоваться любым оружием и знает все виды борьбы. Однажды на глаза Дагу попадается реклама компании, которая предлагает всем желающим виртуальный туризм. С помощью специального оборудования людям могут вживить ложные воспоминания об отпуске. И Даг решается на такой отпуск, но еще не знает, чем это для него закончится.

Основной инстинкт

(эротический триллер, 1992)

Бывший владелец ночного клуба и рок-звезда Джонни Боз найден убитым в своей постели. Расследовать преступление поручают детективу Нику Каррэну, бывшему алкоголику и наркоману. Основная подозреваемая – писательница Кэт Трамелл, потому что убийство Боза совершено точно так же, как описано в одной из ее книг.

Ножницы

(психологический триллер, 1991)

Анджела Андерсон становится жертвой психопата, который нападает на нее в лифте. Героиня остается живой, но глубокая эмоциональная травма изменяет ее отношение к миру и со временем не проходит, а трансформируется в паранойю. Однажды Энджи оказывается запертой в чужой квартире с трупом, в который кто-то вонзил ножницы. Героине начинает казаться, что это она убила незнакомца.

Быстрый и мертвый

(вестерн, 1995)

Красавица Эллен осмелилась выступить против произвола бандита и тирана Джона Ирода, который прибрал к своим рукам городок на Диком Западе. Сегодня вестерн Быстрый и мертвый считается культовым – благодаря участию совсем еще молодого Леонардо ДиКаприо, оскароносного Джина Хэкмена, Шэрон Стоун и молодого Рассела Кроу.

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