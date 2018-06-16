Шалость не удалась. Рецензия на фильм: 8 подруг Оушена

В украинский прокат вышел фильм 8 подруг Оушена – криминальная комедия, снятая по мотивам ленты Стивена Содерберга 11 друзей Оушена 2001 года выпуска. Позиционируется она, как спин-офф, но выглядит, скорее, как женский вариант фильма.

В самой идее поиграться с гендером в знакомых всем историях нет ничего плохого. Но с реализацией этой идеи пока возникают проблемы: так было, например, с Охотницами за привидениями 2016 года. С некоторыми оговорками тоже самое можно сказать и о Подругах Оушена.

1. Сюжет

Оказывается у знаменитого афериста Дэнни Оушена есть младшая сестра – Дэбби. Совершить крупное ограбление у нее пока не получилось: помешала тюрьма. Мастерски разыграв раскаяние, Дэбби выходит досрочно и решает обогатить свое резюме самой крупной кражей в истории.

Ее цель – колье стоимостью 150 миллионов долларов. Для того чтобы провернуть дело нужна команда: Дэбби приглашает женщин разного возраста, но одинаковой степени жуликоватости. Осталось место: им станет Мет Гала бал – самое гламурное мероприятие в мире, где знаменитости и бизнесмены хвастаются странными нарядами и роскошными драгоценностями.

Все вроде бы должно пройти без сучка и задоринки.

2. Сценарий и драматургия

Нет смысла скрывать очевидное. Естественно у Дэбби и компании все получается. Безусловно с определенными поправками и сюрпризами, но это здесь не главное. Главное и в фильмах Содерберга, и в фильме Гэри Росса – путь. Как все так закрутить и показать, чтобы было интригующе, свежо, изобретательно? Собственно, это касается всех фильмов про ограбления.

И тут кроется главная проблема картины Росса: в отличие от фильмов оригинальной трилогии в ней нет ни интриги, ни свежести, ни изобретательности. 8 подруг Оушена ладно скроен, как дизайнерское платье c Мет Гала, в нем сыграли отличные актрисы и актеры, как в фильме 2001 года, но он даже не пытается зажить собственной жизнью. Красивые и талантливые люди ходят в стильных интерьерах, но необходимый огонь так и не появляется. Даже не искрит.

Возвращаясь к жанровому вопросу, перед нами картина про ограбление, в которой главное – собственно ограбление, волнует в последнюю очередь. Конечно, можно наблюдать за организацией Мет Гала, удивляться появлению звезд, но вряд ли создатели картины ставили себе за цель снять художественный фильм про бал. А если все-таки ставили, то жалко тут в первую очередь актрис.

Вообще глобальная проблема в том, что 8 подруг Оушена - очень осторожный фильм, боящийся выйти за рамки или сказать что-то острое. В Голливуде придумали, отвечающий духу времени концепт, но так и не решили, что с ним делать. (Как минимум, выбирать режиссеров поинтересней).

В серости картины кроется и ее главная уловка. Она недостаточно ужасна, чтобы ее откровенно критиковали, но и не дотягивает до чего-то серьезного и осмысленного, чтобы о ней говорили с удовольствием. В итоге фильм существует в такой пограничной зоне, где за единственным просмотром скрывается забвение. Вот только неосторожно упасть в эту пограничную зону не составит особого труда.

3. Картинка и актеры

Просто перечислить знаменитые имена в титрах – маркетинговый ход. Сделать так, чтобы между актерами на площадке появилась химия – задача режиссера. С которой Гэри Росс не справился. Каждая из заявленных актрис отыгрывает свой гонорар профессионально и с честью, но когда они собираются вместе становится не совсем понятно зачем.

При этом практически всем постарались прописать мотивацию: одна на грани банкротства, вторая хочет отомстить, третья просто любит воровать, четвертая идет за компанию, у пятой нет друзей и так далее, но то, что хорошо звучит на бумаге, не всегда хорошо выглядит в кино.

6/10 – вердикт НВ

Свои деньги фильм, конечно, соберет, но это никак не скажется на том факте, что 8 подруг Оушена – совершенно не вдохновляющее, инертное кино.

Гэри Росс – режиссер без особого почерка. Его единственный стилистический и смысловой успех – трагикомедия 1998 года Плезантвиль. Затем последовали драма про лошадь “Фаворит” и первая часть подростковой антиутопии “Голодные игры”. Фактически он должен был без лишнего пафоса просто скопировать манеру Содерберга. Но последний оказался Россу не по зубам. А сам режиссер предложить что-то новое увы не смог.

8 подруг Оушена

Ocean’s 8

Криминальная комедия

2018 год

США

Режиссер – Гэри Росс

В главных ролях: Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Хелена Бонэм Картер, Энн Хэтэуэй, Рианна, Сара Полсон, Минди Калинг, Аквафина, Джеймс Корден и другие.

Автор рецензии: Мирный Валерий