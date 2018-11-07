Сериал Во все тяжкие станет полнометражным фильмом

Создатель популярного сериала Во все тяжкие Винс Гиллиган и американский телеканал AMC начали работу над полнометражным фильмом по его мотивам.

Как сообщает Variety, пилотное название фильма Greenbrier. Он расскажет о «похищенном человеке, ищущем свободу».

Сьемки фильма начнутся в середине ноября этого года, и продлятся до февраля следующего. Релиз картины может состояться уже в конце следующего года.

На данный момент остается неизвестным, будут ли задействованы в фильме актеры оригинального сериала - Брайан Крэнстон и Аарон Пол.

Сам Гиллиган будет сценаристом, исполнительным продюсером картины и, возможно, также и режиссером.

Сериал Во все тяжкие выходил на канале AMC с 2008 по 2013 годы. Он рассказывал историю школьного учителя Уолтера Уайта, у которого диагностировали рак легких, и который вместе со своим бывшим учеником Джесси Пинкманом начинает производить и продавать метамфетамин, чтобы обеспечить финансовое будущее своей семьи.

Сериал получил признание критиков, был признан одним из лучших американских телесериалов и удостоен множества наград: 16 премий Эмми, два Золотых глобуса, пять премий Гильдии киноактеров США, одна награда BAFTA.

В феврале 2015 года телеканал AMC и компания Sony Pictures Television запустили приквел Лучше звоните Солу.

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