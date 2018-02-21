Сергей Полунин и Дженнифер Лоуренс. В Лондоне прошла премьера шпионского боевика Красный воробей

В Лондоне прошла европейская премьера шпионского боевика Красный воробей, в котором снялся всемирно известный украинский балетный танцовщик Сергей Полунин.
Уроженец Херсона Полунин появился на красной дорожке на Лестер-Сквер в коричневом костюме и полуботинках в ковбойском стиле в трендовом цвете ультрафиолет.
Исполнительница главной роли Дженнифер Лоуренс для европейской премьеры выбрала золотистое платье с глубоким декольте от Christian Dior.
Кроме Полунина и Лоуренс, по красной дорожке прошли и другие звезды Красного воробья: Джереми Айронс, Джоэл Эдгертон, Маттиас Шонартс, Николь О’Нилл, Джоэли Ричардсон.
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Боевик Красный воробей режиссера Френсиса Лоуренса рассказывает об офицере российской разведки, бывшей прима-балерине, Доминике Егоровой и агенте ЦРУ Натаниэле Нэше. В украинский прокат фильм выйдет 1 марта.
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