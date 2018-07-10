Сергей Лозница, Ада Роговцева и alter ego Лео Каракса. Расписание встреч и мастер-классов со звездами на ОМКФ

В Одессу в этом году приедет французский актер Дени Лаван, alter ego культового режиссера Лео Каракса

С 14 по 20 июля в рамках ОМКФ члены жюри и гости 9-го Одесского кинофестиваля, известные режиссеры и актеры проведут мастер-классы и творческие встречи со зрителями. Для всех неравнодушных к кино НВ Style подготовил подробное расписание мастер-классов, творческих встреч и лекций.

Расписание мастер-классов и творческих встреч

Гуннар Бергдал

Суббота, 14.07.2018, 13:00. Фестивальный центр Родина, Красный зал

Отрывок из документальной кратины Ингмар Бергман: Интермеццо

Известный шведский режиссер и кинокритик Гуннар Бергдал проведет мастер-класс 100 лет Ингмара Бергмана. Бергдаль - режиссер фильма о Бергмане Ингмар Бергман: Интермеццо, который покажут в рамках ОМКФ.

Эрик Робертс

Суббота, 14.07.2018, 14:30, Фестивальный центр Родина, Красный зал

Эрик Робертс c Женой Элизой / EPA

Американский актер Эрик Робертс, номинант на Оскар и Золотой глобус, станет специальным гостем ОМКФ-2018 и проведет творческую встречу. Эрик Робертс сыграл более 500 ролей в кино и появился в более чем 100 спектаклях на Бродвее. Эрик Робертс был номинирован на Золотой глобус за роли в фильмах Звезда-80 (1983, реж. Боб Фосс) и Поезд-беглец (1985, Андрей Кончаловский). За работу в фильме Поезд-беглец Робертс номинировался на премию Оскар. Недавно Робертс снялся в психологическом триллере Восприятие украинского режиссера Евгения Ножечкина (псевдоним - Дженсен Ноен). Эрик Робертс - родной брат актрисы Джулии Робертс.

Ада Роговцева

Воскресенье, 15.07.2018, 11:00. Фестивальный центр Родина, Уютный зал

Ада Роговцева/ Официальный сайт ОМКФ

В воскресенье, 15 июля, выдающаяся украинская актриса Ада Роговцева проведет творческую встречу со зрителями и участниками кинофестиваля. В этом году Роговцева - почетный гость фестиваля. На ОМКФ - 2108 ей вручат статуэтку Золотой Дюк за вклад в киноискусство.

Дени Лаван

Воскресенье, 15.07. 2018, 13:00, Фестивальный центр Родина, Красный зал

Дени Лаван/ EPA

Творческая встреча с французским актером и режиссером Дени Лаваном. Дени Лаван известен как alter ego культового режиссера Лео Каракса. Он сыграл главные роли почти во всех его фильмах.

Актерский воркшоп. Панельная дискуссия Кастинг без границ

Воскресенье, 15.07.2018, 15:00, Фестивальный центр Родина, Уютный зал

При участии Нэнси Бишоп, Келли Валентайн Хендри и Беатрис Крюгер в рамках Actor’s Workshop 2018 состоится панельная дискуссия Кастинг без границ, будущее Украины и Европы. Модерировать встречу будет актер, режиссер, педагог Actor’s Workshop 2018 Иван Шведов.

Наоми Кавасэ

Понедельник, 16.07.2018, 13:45, Фестивальний центр Родина, Синий зал

Наоми Кавасе / EPA

Почетный гость ОМКФ-2018, японский режиссер Наоми Кавасе проведет в рамках кинофестиваля творческую встречу. Наоми Кавасэ - японский режиссер и сценарист, которая в 1997 году стала самой молодой обладательницей Золотой камеры Каннского кинофестиваля за первую полнометражную работу Сузаку. Десять лет спустя она вернулась в Канны с фильмом Траурный лес (2007) и получила Гран-при. В 2013 году Кавасэ стала первым японским режиссером - членом жюри основного конкурса Каннского кинофестиваля. Кавасе представит на 9-ом Одесском кинофестивале свои фильмы Сузаку, Красный цветок Луны, Тихая вода, Шара и Сияние.

Большая прогулка по французскому кинематографу

Понедельник, 16.07.2018, 15:30, Фестивальний центр Родина, Уютный зал

Андрей Алферов / Личная страница в Facebook

Андрей Алферов, один из самых известных украинских кинокритиков, член Международной ассоциации кинопрессы (FIPRESCI), проведет лекцию-дискуссию Большая прогулка по французскому кинематографу.

Арно де Пальер

Вторник, 17.07.2018, Фестивальный центр Родина, Уютный зал

Арно де Пальер / EPA

Французский режиссер и сценарист Арно де Пальер проведет на ОМКФ-2018 творческую встречу. Де Пальер в 16 лет начал заниматься театральным искусством и изучением литературы. Снял ряд короткометражных фильмов. Его первая полнометражная картина Будущее Дранси (1996) - история про убийства евреев в Париже и пригороде в период Второй мировой войны. Работа Арно де Пальера Диана Веллингтон (2010) была показана на Венецианском МКФ, а “Американская пыль” (2011) открывала международный кинофестиваль в Марселе. Фильм Михаэль Кольхаас был отобран в основной конкурс Каннского МКФ-2013. Картина Сирота претендовала на Гран-при 8-го ОМКФ.

Ритеш Батра

Вторник, 17.07.2018, 14:00, Фестивальный центр Родина, Уютный зал

Ритеш Батра / EPA

Творческая встреча с индийским режиссером Ритешем Батрой. Батра - член жюри Международной конкурсной программы в этом году. В 2012 году режиссер дебютировал с короткометражным фильмом Обычное кафе, Каир. Картина получила награды на кинофестивалях в Трайбеке и Чикаго. Полнометражная лента режиссера Ланчбокс (2013) принимала участие в секции Неделя критики Каннского кинофестиваля, а на 4-ом ОМКФ Ритеш Батра был награжден призом за лучшую режиссуру. Фильм получил премию Ассоциации кинокритиков на кинофестивале в Торонто и номинировался на премию BAFTA в категории Лучший неанглоязычный фильм. Среди прочих работ режиссера - Наши души по ночам (2017) с Джейн Фондой и Робертом Редфордом в главных ролях и Предчувствие конца (2017) с Джимом Бродбентом и Шарлоттой Ремплинг.

Галия Бадор

Среда, 18.07.2018, Фестивальный центр Родина, Уютный зал

Галия Бадор - с 2009 года директор Международного кинофестиваля Docaviv в Тель-Авиве. В Одессе она прочтет лекцию Тренды современного документального кино в Израиле 2008-2018. Бадор выступила продюсером многих документальных фильмов, среди которых Иерусалим имеет честь представить (реж. Нитцан Гилади) - обладатель приза в области прав человека Международного фестиваля документального кино в Амстердаме (IDFA) - 2007. На ОМКФ-2018 Галия Бадор - член жюри Конкурса европейских документальных фильмов.

Люди, которые придумали израильское кино

Среда, 18.07.2018, Фестивальный центр Родина, Уютный зал

Известный израильский киноэкспер Марат Пархомовский прочтет на ОМКФ-2018 лекцию Люди, которые придумали израильское кино. Как мы уже сообщали, в этом году в честь 70-летия израильского кинематографа на Одесском международном кинофестивале в июле этого года покажут израильские фильмы, ставшие в разные годы хитами на Каннском, Берлинском и Венецианском кинофестивалях.

Сергей Лозница

Четверг, 19.07.2018, 15:00, Фестивальний центр Родина, Красный зал

Сергей Лозница / EPA

Дискуссию Симфония Донбасса о Донбассе и его культурных проявлениях проведут режиссер Сергей Лозница, историк Игорь Козловский, директор Довженко-Центра Иван Козленко и режиссер Игорь Минаев. Модератор дискуссии Алексей Тарасов, главный редактор Buro 24/7 и ведущий программы о кино Бешеные псы на Радио НВ. В рамках внеконкурсной секции Фестиваль фестивалей на ОМКФ -2018 покажут фильм Лозницы Донбасс. Премьера картины состоялась в мае этого года в Каннах в конкурсной программе Особый взгляд. Лента открыла программу и получила награду за лучшую режиссуру. Сергей Лозница - один из самых известных в мире украинских режиссеров игрового и документального кино.

Режиссер как автор фильма

Пятница, 20.07.2018, 14:00 Фестивальный центр Родина, Уютный зал

Лекция Режиссер как автор фильма от члена жюри Международной конкурсной программы Игоря Минаева. Минаев - украинско-французский театральный и кинорежиссер, сценарист. Его картины Холодный март и Первый этаж были показаны в секции Двухнедельник режиссеров Каннского МКФ в 1988 и 1990 гг. Минаев снял фильм Голубое платье (картина принимала участие в Неделе критики Берлинале-2016), Наводнение (главную роль сыграла лауреат премии Оскар Изабель Юппер).

Создание малобюджетных фильмов

Пятница, 20.07.2018, 16:30, Фестивальный центр Родина, Уютный зал

Катриэль Шори / Официальный сайт Berlinale

Директор израильского кинофонда Катриэль Шори расскажет всем желающим о том, как создавать малобюджетные фильмы. Шори возглавляет Израильский кинофонд с 1999 года. В этом году на Берлинале он получил почетную награду Камера Берлинского кинофестиваля за вклад в Израильский кинематограф. Шори способствовал финансированию 240 израильских фильмов.

Одесский кинофестиваль в этом году пройдет с 13 по 21 июля.

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