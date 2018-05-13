Сенцов, Серебренников и Холодная война. Дневник Юлии Синькевич из Канн

Юлия Синькевич, генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля, член Наблюдательного Совета Украинской кинокадемии ведет свой дневник с Каннского кинофестиваля специально для НВ. Style.
Каннский кинофестиваль в разгаре. В это время года сюда традиционно съезжаются десятки тысяч кинопрофессионалов и киноманов со всего мира - на время проведения фестиваля численность населения Канн всегда увеличивается больше, чем в три раза. Только журналистов здесь каждый год присутствует более 4000. Конечно, отели и рестораны тут же взвинчивают цены в несколько раз - это уже своеобразная ежегодная традиция.
В этом году программа фестиваля имеет заметный политический контекст. В программе Особый взгляд уже состоялась премьера фильма Донбасс украинского режиссера Сергея Лозницы. Перед показами программы Неделя критики всегда упоминают Олега Сенцова. В конкурсной программе фестиваля уже показали фильм Кирилла Серебренникова Лето – без присутствия самого режиссера, который с августа прошлого года находится в РФ под домашним арестом.
В Каннах режиссера поддержали – на красной дорожке развернули большой плакат с надписью Kirill Serebrennikov, с которым позировали на только участники съемочной группы, но и президент и директор фестиваля Пьер Лескюр и Тьерри Фремо. Также в фильмах, которые в этом году демонстрируются во время фестиваля, активно проявлены женские темы, а в разных программах представлены в трендах гендерное равенство и права женщин.
Традиционно популярностью на фестивале пользуются показы фильмов-участников программы Un Certain Regard (Осообый взгляд) - второй по значимости после основного конкурса Каннского кинофестиваля. 10 мая в ней была представлена картина Граница (Border) иранского режиссера Али Аббаси, который сейчас живет и снимает в Швеции. Два года назад его первая полнометражная работа - триллер Шелли - стала настоящей сенсацией на Берлинале, где была показана в рамках программы Панорама.
Но, признаться, не могу сказать, что Граница очень меня впечатлила. А вот фильм Petra испанского режиссера Хайме Росалеса однозначно могу рекомендовать к просмотру. Фильм поднимает сложную тему взаимоотношений между детьми и неродными родителями и явно претендует на то, чтобы стать визитной карточкой режиссера.
Очень много положительных отзывов собирает фильм Холодная война польского режиссера Павла Павликовского (кстати, это первая за тридцать лет лента на польском языке в конкурсной программе Канн). Оскароносный режиссер (его фильм Ида получил Оскар в 2013 году как Лучший фильм на иностранном языке) представил на фестивале фильм-историю любви людей, которые в силу определенных обстоятельств не могут быть вместе. Картина, поставленная на фоне Холодной войны в Польше, Берлине, Югославии и Париже 1950-х, - чрезвычайно атмосферна, очень красиво снята, с прекрасной музыкой. Пока это лучший фильм из всех, что я смотрела здесь. И, судя по резонансу после премьеры, эта картина вполне способна претендовать на победу на фестивале.
Кстати, наконец прояснилась ситуация с фильмом закрытия фестиваля - им все же станет Человек, который убил Дон Кихота режиссера Терри Гиллиама. Долгое время это было под вопросом из-за судебных разбирательств между режиссером и продюсером картины. Но теперь вопрос закрыт - и, если не случится ничего непредсказуемого, в последний день фестиваля мы все же увидим именно эту картину. Кстати, работу над ней Гиллиам начал почти 20 лет назад, и все это время его на съемках преследовали неудачи. Впрочем, режиссер все же с ними справился - что ж, тем более ожидаемой станет премьера фильма в Каннах.
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