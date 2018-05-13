Сенцов, Серебренников и Холодная война. Дневник Юлии Синькевич из Канн

Юлия Синькевич, генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля, член Наблюдательного Совета Украинской кинокадемии ведет свой дневник с Каннского кинофестиваля специально для НВ. Style.

Каннский кинофестиваль в разгаре. В это время года сюда традиционно съезжаются десятки тысяч кинопрофессионалов и киноманов со всего мира - на время проведения фестиваля численность населения Канн всегда увеличивается больше, чем в три раза. Только журналистов здесь каждый год присутствует более 4000. Конечно, отели и рестораны тут же взвинчивают цены в несколько раз - это уже своеобразная ежегодная традиция.

В этом году программа фестиваля имеет заметный политический контекст. В программе Особый взгляд уже состоялась премьера фильма Донбасс украинского режиссера Сергея Лозницы. Перед показами программы Неделя критики всегда упоминают Олега Сенцова. В конкурсной программе фестиваля уже показали фильм Кирилла Серебренникова Лето – без присутствия самого режиссера, который с августа прошлого года находится в РФ под домашним арестом.

В Каннах режиссера поддержали – на красной дорожке развернули большой плакат с надписью Kirill Serebrennikov, с которым позировали на только участники съемочной группы, но и президент и директор фестиваля Пьер Лескюр и Тьерри Фремо. Также в фильмах, которые в этом году демонстрируются во время фестиваля, активно проявлены женские темы, а в разных программах представлены в трендах гендерное равенство и права женщин.

Традиционно популярностью на фестивале пользуются показы фильмов-участников программы Un Certain Regard (Осообый взгляд) - второй по значимости после основного конкурса Каннского кинофестиваля. 10 мая в ней была представлена картина Граница (Border) иранского режиссера Али Аббаси, который сейчас живет и снимает в Швеции. Два года назад его первая полнометражная работа - триллер Шелли - стала настоящей сенсацией на Берлинале, где была показана в рамках программы Панорама.

Но, признаться, не могу сказать, что Граница очень меня впечатлила. А вот фильм Petra испанского режиссера Хайме Росалеса однозначно могу рекомендовать к просмотру. Фильм поднимает сложную тему взаимоотношений между детьми и неродными родителями и явно претендует на то, чтобы стать визитной карточкой режиссера.

Канны - 2018

Очень много положительных отзывов собирает фильм Холодная война польского режиссера Павла Павликовского (кстати, это первая за тридцать лет лента на польском языке в конкурсной программе Канн). Оскароносный режиссер (его фильм Ида получил Оскар в 2013 году как Лучший фильм на иностранном языке) представил на фестивале фильм-историю любви людей, которые в силу определенных обстоятельств не могут быть вместе. Картина, поставленная на фоне Холодной войны в Польше, Берлине, Югославии и Париже 1950-х, - чрезвычайно атмосферна, очень красиво снята, с прекрасной музыкой. Пока это лучший фильм из всех, что я смотрела здесь. И, судя по резонансу после премьеры, эта картина вполне способна претендовать на победу на фестивале.

Ежедневный официальный бюллетень Каннского кинофестиваля

Кстати, наконец прояснилась ситуация с фильмом закрытия фестиваля - им все же станет Человек, который убил Дон Кихота режиссера Терри Гиллиама. Долгое время это было под вопросом из-за судебных разбирательств между режиссером и продюсером картины. Но теперь вопрос закрыт - и, если не случится ничего непредсказуемого, в последний день фестиваля мы все же увидим именно эту картину. Кстати, работу над ней Гиллиам начал почти 20 лет назад, и все это время его на съемках преследовали неудачи. Впрочем, режиссер все же с ними справился - что ж, тем более ожидаемой станет премьера фильма в Каннах.