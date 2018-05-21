Семейные ценности, секреты Ку-клукс-клана и история невозможной любви. Что мы знаем о фильмах, победивших на Каннском кинофестивале

Во Франции завершился один из самых авторитетных киносмотров мира

19 мая во Франции завершился один из самых авторитетных и ожидаемых киносмотров мира – 71-й Каннский кинофестиваль. Его победителей наградили во Дворце фестивалей на набережной Круазетт.

В этом году главную награду Канн увез японский кинорежиссер Хирокадзу Корээда за фильм Магазинные воришки (Shoplifters). Второй по значимости приз - гран-при Каннского кинофестиваля - достался американскому режиссеру Спайку Ли за фильм Черный клановец (BlacKkKlansman). Награду как Лучший режиссер получил поляк Павел Павликовский, представивший фильм Холодная война (Cold war). Лучшим актером стал Марчелло Фонте (Догмен (Dogman), а лучшей актрисой - Самал Еслямова (Айка). Награду в основном конкурсе за Лучший сценарий поделили картины Счастливый Лазарь (Lazzaro Felice) итальянки Аличе Рорвакер и Три лица (Three Faces) иранского режиссера Джафара Панахи.

НВ STYLE рассказывает о главных фильмах Канн-2018:

Магазинные воришки

(Shoplifters)

Режиссер: Хирокадзу Корээда

В ролях: Маю Мацуока, Сакура Андо, Кирин Кики, Соскэ Икэмацу

Драма повествует о бедной семье японского рабочего Осаму Шибата, которая существует на пенсию бабушки и время от времени подворовывает в магазинах. Осаму и его супруга Нобуйо берут с улицы бездомную девушку Юри, на теле которой видны следы насилия. Режиссер Хирокадзу Корээда говорит, что работая над фильмом, пытался раскрыть ответ на вопрос: «Что формирует настоящую семью?»

Черный клановец

(BlacKkKlansman)

Режиссер: Спайк Ли

В ролях: Джон Дэвид Вашингтон, Адам Драйвер, Лора Харриер

Американская комедийная драма, созданная на основе одноименной книги Рона Столворта. Фильм рассказывает о первом темнокожем детективе в Колорадо-Спрингс Роне Шталлоуорте, который проникает в руководство местного Ку-клукс-клана и в конечном итоге становится главой ячейки.

Холодная война

(Cold war)

Режиссер: Павел Павликовский

В ролях: Иоанна Кулиг, Агата Кулеша, Борис Шиц

История любви Зулы и Виктора - двух людей разного происхождения и темперамента, которые совершенно несовместимы, на фоне холодной войны в 1950-х годах в Польше, Берлине, Югославии и Париже. Фильм изображает невозможную историю любви в невозможное время.

Счастливый Лазарь

(Lazzaro Felice)

Режиссер: Аличе Рорвахер

В ролях: Адриано Тардиоло, Агнесса Грациани, Лука Чиковани, Альба Рорвахер

Фильм рассказывает о дружбе чистосердечного молодого крестьянина Лазаря и избалованного выходца из аристократичной семьи Танкреди. Танкреди просит Лазаря помочь ему организовать свое похищение. После чего выходец из консервативной деревушки впервые попадает в большой город.

Три лица

(Three Faces)

Режиссер: Джафар Панахи

В ролях: Бехназ Джафари, Джафар Панахи, Марзие Резаеи

Драма Панахи рассказывает о трех актрисах на разных этапах их карьеры. Одна из них – ставшая популярной еще до Исламской революции 1979 года, вторая - популярная на всю страну звезда и третья - молодая девушка, желающая поступить в драматическое учебное заведение.

71-й Каннский кинофестиваль начался 8 мая. Председателем жюри основного конкурса в этом году стала австралийская актриса Кейт Бланшетт.

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