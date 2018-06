Семь красивых фильмов об однополой любви

17 мая в центре Киева состоится очередной Марш равенства, куда придут напомнить о своих гражданских правах представители ЛГБТ-сообщества. Накануне события НВ STYLE рассказывает о самых красивых фильмах об однополой любви.

Скандальный дневник (Notes on a Scandal) Ричард Эйр, 2007 год

Драма известного британского режиссера Ричарда Эйра по пьесе Патрика Марбера. Пьеса основана, в свою очередь, на романе Зои Хеллер, изданном под названием What Was She Thinking: Notes On A Scandal. Главные роли в фильме исполнили Джуди Денч и Кейт Бланшетт.

Фильм - четырхкратный номинант на премию Оскар, в том числе за «лучшую женскую роль» (Джуди Денч) и лучшую женскую роль второго плана (Кейт Бланшетт).

Одинокий мужчина (Single Man), Том Форд 2009

История Джорджа Фальконера (Колин Ферт), университетского преподавателя и гея, разворачивается в Лос-Анджелесе в 1962 году. Джордж прожил с любимым мужчиной 16 лет, а потом тот разбился на машине вместе с их общими собаками, и гомофобная семья партнера не пустила его на похороны. Подругу Фальконера играет Джулиана Мур. Колин Ферт и Джулианна Мур — друзья Тома Форда, и когда журналисты спрашивали, как ему удалось заполучить таких актеров в дебютную картину, дизайнер отвечал: «Я позвонил Джулианне, а Колину отправил имейл». В результате получилось очень интимное и красивое кино.

Премия БАФТА за лучшую мужскую роль.

Детки в порядке (The Kids Are All Right) Лиза Холоденко, 2010

История отношений врача-гинеколога Ник (Аннетт Бенинг) и Джулс (Джулианна Мур). Они счастливая семейная пара. Каждая в свое время родила по ребенку (с помощью искусственного оплодотворения), и их дети — Джони (Миа Васиковска) и Лазер (Джош Хатчерсон) — действительно в порядке. Правда, до того момента, пока детям не придет в голову познакомиться с биологическим отцом Полом (Марк Руффало).

Четыре номинации на Оскар, Золотой глобус в номинации «Лучший фильм, комедия или мюзикл», Золотой глобус в номинации «Лучшая женская роль» (Аннетт Бенинг).

За канделябрами (Behind the Candelabra) Стивен Содерберг, 2013

История отношений известного американского эстрадного артиста Либераче (Майкл Дуглас) и его любовника (Мэтт Деймон). Со временем Либераче делает из своего возлюбленного куклу-марионетку – которая ему, конечно же, надоедает со временем. Обозленная «кукла» мстит Либераче, делая его сексуальную ориентацию достоянием общественности. В фильме достаточно откровенные постельные сцены, и совершенно невероятная игра Майкла Дугласа.

Фильм получил Золотой глобус в номинации «лучший мини-сериал или телефильм».

Кэрол (Carol) Тодд Хейнс, 2015

Действие происходит в Нью-Йорке в 1950-х годах. Юная продавщица Терез (Руни Мара) знакомится с неотразимой зрелой женщиной по имени Кэрол (Кейт Бланшетт). Женщины постепенно сближаются, и Терез осознает, что влюблена. Муж Кэрол, с которым она находится в процессе развода, старается использовать любовную связь двух женщин, чтобы получить опеку над пятилетней дочерью Ринди.

Шесть номинаций на Оскар. Приз Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль.

Лунный свет (Moonlight) Барри Дженкинс, 2016

Маленький чернокожий Шарон растет в трущобах Майами. Его мать-одиночка (Наоми Харрис) сидит на наркотиках, другие дети дразнят и бьют Шарона за его слабость и стеснительность. Любовь и ласку мальчик находит лишь в одном месте – в доме наркоторговца Хуана (Махершала Али). Хотя именно банда Хуана снабжает мать мальчика отравой, Шарон относится к парню как к своему сыну. По мере того как Шарон растет, он осознает, что отличается от других ребят не только поведением, но и сексуальной ориентацией.

Золотой глобус в категории «Лучший драматический фильм». И Оскар в номинации «Лучший фильм».

Зови меня своим именем (Call me by your name) Лука Гуаданьино, 2017

Италия, лето 1983 года. На виллу к профессору археологии Перлману (Майкл Стулбарг) и его жене-переводчице Аннелии (Амира Касар) приезжает молодой аспирант по обмену Оливер (Арми Хаммер). Пока коллеги занимаются исследованиями древностей греко-римской цивилизации, сын семейства, 17-летний Элио (Тимоти Шаламе) влюбляется в Оливера. Однако жизненные обстоятельства им складываются не так уж благоприятно.

Оскар в номинации «Лучший адаптированный сценарий», BAFTA за лучший адаптированный сценарий.

