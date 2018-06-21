Семь причин посетить фестиваль Немые ночи

C 28 по 30 июня в Киеве пройдет крупнейший в Восточной Европе фестиваль немого кино и современной музыки Немые ночи - беспрецедентное событие, где немое кино буквально обретает новую жизнь.

НВ STYLE называет семь причин, чтобы посетить фестиваль.

1. Находки украинского кино

В рамках фестиваля состоятся ре-премьеры сразу двух знаковых украинских немых фильмов, считавшихся долгие годы утерянными безвозвратно. Один из них – комедия Свиньи всегда свиньи (1931) – история о том, как две обычные морские свинки стали причиной настоящего безумия, охватившего железнодорожную станцию Пупки. Фильм был снят в Одессе учеником Леся Курбаса – Хананом Шмаином, высмеивал бюрократизм и наряду с фильмами Николая Шпиковского, справедливо считался одной из лучших украинских комедий своего времени.

Второй ре-премьерой фестиваля станет научно-популярный фильм Человек и обезьяна (1930) Андрея Винницкого и Юзефа Мурина. Винницкий считался пионером украинского научно-популярного кино и в 1940-х годах был отмечен специальной наградой Каннского кинофестиваля. При этом сама лента иллюстрировала теорию Дарвина об эволюции видов и, по мнению тогдашней критики, являлась лучшим образцом жанра.

Кадр из фильма Человек и обезьяна

Долгие годы обе киноленты считалась утерянными. Однако в 2015 году Свиньи всегда свиньи были обнаружены в Федеральном архиве Германии, а через два года в токийском Национальном киноархиве Японии, стараниями Довженко-Центра, была найдена лента Человек и обезьяна.

2. Классика мирового кинематографа на большом экране

Немые ночи - это отличная возможность увидеть на большом экране и в хорошем качестве шедевры немого кино. Двумя главными жемчужинами нынешнего фестиваля станут фильмы Подземка (1928) Энтони Асквита и Ветер (1925) Виктора Шестрема.

Кадр из фильма Ветер

Подземка - это настоящее синефильское сокровище, рассказывающее о любовном треугольнике в недрах лондонского метро. Фильм балансирует на грани комедии, мелодрамы и триллера, показывает страхи горожан начала века и вполне заслуженно считается одним из лучших британских фильмов в истории кино.

Ветер - это творение шведского режиссера Виктора Шестрема, которому не раз признавался в любви сам Ингмар Бергман. Фильм был снят в Голливуде со звездой мирового кино Лилиан Гиш в главной роли, получил сразу несколько номинаций на Оскар и стал одним из последних голливудских шедевров эпохи немого кино.

3. Шедевры украинского немого кино

1920-1930-е годы справедливо считаются «золотым» десятилетием в истории украинского кино. Именно тогда существовало Всеукраинское фотокиноуправление (ВУФКУ), под эгидой которого снимали десятки новаторских картин (в частности Довженко, Вертов, Кавалеридзе), ничем не уступающих признанным мировым шедеврам. Среди них фильмы Ветер с порогов (1930) Арнольда Кордюма и Ордер на арест (1926) Георгия Тасина.

Ветер с порогов - на первый взгляд традиционный агитфильм о борьбе нового со старым, очередная ода советской индустриализации. Однако режиссера Арнольда Кордюма интересовала не столько пропагандистская тематика, сколько антигуманные последствия масштабных преобразований, а заодно история одной крестьянской семьи, главу которой сыграл выдающийся театральный актер Мыкола Садовский.

Кадр из фильма Ордер на арест

В тоже время Ордер на арест - это тонкая драма о судьбе женщины во время гражданской войны. Этот фильм даже сегодня поражает своим психологизмом, новаторской операторской работой, напоминающей лучшие образцы немецкого экспрессионизма и кадрами, которые едва ли не предвосхитили сцену судебного процесса из Страстей Жанны д'Арк, фильма Карла Теодора Дрейера, вышедшего два года спустя.

4. Программа городских симфоний

Городская симфония - уникальный жанр, появившийся в 1920-х годах, когда кино переживало свой первый большой подъем. Именно тогда на волне всеобщего увлечения новым искусством, стали появляться фильмы, документальные по своей сути, экспериментальные по содержанию и поэтические по настроению. Их режиссеры стремились не просто передать дух современного города, а с помощью киноязыка изобразить его характерные черты, приравнивая монтаж к музыкальной партитуре.

Кадр из фильма Весной

В рамках программы можно будет увидеть фильм По поводу Ниццы Жана Виго, оператором которого был младший брат Дзиги Вертова и Михаила Кауфмана - Борис. Снятые в Париже Электрические ночи украинского режиссера-авангардиста Евгения Деслава. Работы Йориса Ивенса Мост и Этюды движения, знаковый фильм Вальтера Рутман Берлин - симфония большого города. Нью-йоркский авангардный шедевр Манхэттен от художника Чарльза Шилер и фотографа Пола Стрэнда и фрагменты забытого авангардного фильма Дмитрия Дальского Очерки советского города.

5. Великая Ксения Десни

В рамках фестиваля покажут немецкий фильм Башня молчания Йоханнеса Гутера – еще одну изысканную драму о женской судьбе, мести и страшных семейных тайнах. Главную роль в нем сыграла украинка Ксения Десни. Ее имя сегодня мало говорит украинскому зрителю, однако в 1920-х годах она считалась одной из главных звезд немецкого кино и одной из самых красивых актрис своего поколения.

При этом жизнь Десни сама по себе могла бы стать зрелищным фильмом. По одной из версий, она родилась в городе Остер Черниговской области, в начале 1910-х уехала в Германию, где вышла замуж за миллионера Бродского от которого родила дочь Тамару, впоследствии известную британскую актрису. После Десни перебралась в Константинополь, где танцевала в варьете, в 1920-х снова вернулась в Берлин, где собственно взошла ее актерская звезда. А в 1950-х, окончательно уйдя из кино, она оказалась на Лазурном побережье Франции, где стала хозяйкой популярного среди артистической богемы заведения L'Auberge Chez Tamara.

Башня молчания - это отличная возможность наконец-то познакомиться с этой неординарной актрисой.

6. Легенды эмигрантского кино

Помимо Десни, украинскому зрителю только предстоит открыть для себя имена еще нескольких выдающихся украинцев, известных во всем мире, но забытых на родине: Владимира Стрижевского, Александра Гранаха, Евгения Деслава.

На Немых ночах покажут залихватский шпионский триллер режиссера Владимира Стрижевского Адъютант царя, снятый в лучших традициях голливудского кино с великим актером Иваном Мозжухиным в главной роли. Сам Стрижевский – не менее яркая фигура в истории кино. Родившись в Катеринославе (сегодняшний Днепр), до революции он успел сыграть в десятках фильмов, а в 1917 году дебютировал в качестве режиссера. Как и многие кинематографисты того времени, с приходом большевиков Стрижевский вынужден был покинуть страну и перебрался в Европу, где вновь вернулся к актерскому амплуа, а после и к режиссуре, сняв такие ностальгические фильмы как Тараса Бульба (1924), Адъютант царя (1928) и Забавы императрицы (1929). В 1945 в Италии Стрижевский поставил свой последний фильм Плоть и душа, после чего переехал в США, где проживал под именем Влад Стреви.

Коллегой Ивана Мозжухина по съемочной площадке Адъютанта царя, оказался Александр Гранах, уроженец западной Украины, эмигрировавший впоследствии в Голливуд, где, в числе прочего, стал партнером великой Греты Гарбо по фильму Ниночка. Однако до этого Гранах успешно обучается в актерской школе патриарха немецкого театра в Берлине Макса Райнгарда, воюет на фронтах первой мировой, бежит из итальянского плена, дебютирует в немом кино и играет в фильмах ключевых немецких киноэкспрессионистов Георга Пабста, Роберта Вине, Фрица Ланга и Фридриха Мурнау.

Александр Гранах

Не менее любопытна и судьба Евгения Деслава (Слабченко) - украинского режиссера, родившегося в Черкасской области, успевшего стать одним из лидеров скаутского движения в Украине и участника армии УНР. Как режиссер он снискал себе славу во Франции, где помимо прочего значился корреспондентом украинского журнала Кино и основал сообщество “друзей украинского кино”, а его фильмы называли одними из лучших авангардных работ 1920-х годов. Экспериментальную киноленту Деслава Электрические ночи можно будет увидеть в рамках образовательной программы фестиваля - Городские симфонии.

7. Уникальные саундтреки

Еще на заре немого кино фильмы показывали в сопровождении музыкантов, играющих вживую. В заведениях попроще это был один пианист, в более солидных кинотеатрах – целые оркестры. Работая с этой традицией, но отходя от иллюстративного подхода к музыке, Довженко-Центр из года в год приглашает к сотрудничеству ведущих композиторов и музыкантов, создающих собственные интерпретации кинематографического наследия. Как результат, все фильмы фестиваля будут показаны в сопровождении живых музыкальных выступлений, превращая каждый показ еще и в настоящий кино-музыкальный перформанс.

Так на Немых ночах можно будет услышать фронтмена группы Хамерман Знищує Віруси Альберта Цукренко (Свиньи всегда свиньи), одесский инструментальный коллектив Artokrats (Ветер с порогов), киевский дуэт Supremus (Ветер), группу Ptakh_Jung (Человек и обезьяна), и Майка Кауфмана-Портникова (Городские симфонии).

Помимо этого, на Немых ночах можно будет услышать работы финалистов Envision Sound - программы, инициированной Довженко-Центром и Британским советом. В ее рамках в январе 2018 года состоялась первая в Украине программа для кинокомпозиторов. Тогда молодых музыкантов обучали профессионалы во главе с Майклом Прайсом и Аллой Загайкевич.

Теперь в рамках фестиваля мы увидим результаты этой работы. Молодой азербайджанский композитор и участник проекта Азер Гаджиаскерли написал музыку к фильму Подземка. Украинский композитор Роман Вишневский создал саундтрек к картине Адъютант царя, а его коллега по цеху Сергей Леонтьев написал музыкальное сопровождение к Башне молчания.

Читайте также: На фестивале Немые Ночи покажут редкое экспериментальное урбанистическое кино

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook