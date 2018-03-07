Кино, которое вдохновляет. Семь фильмов о сильных духом женщинах

Нередко в фильмах мы видим хрупких, нежных и нуждающихся в защите женщин. Но женщины – отнюдь не слабый пол. Они способны сами за себя постоять, добиться поставленных целей и жить по собственным правилам.

Сила духа – это то, что не дает нам опускать руки, помогает шагать по жизни с высоко поднятой головой и бороться за свое счастье. НВ STYLE представляет подборку фильмов о сильных духом женщинах – волевых, смелых, мудрых и успешных героинях, примером которых стоит вдохновляться и следовать за своей мечтой.

Семь фильмов о женщинах с сильным характером:

Эрин Брокович

(байопик, 2000)

Картина снована на реальной истории правозащитницы Эрин Брокович. По сюжету фильма главная героиня – молодая, дважды разведенная мать-одиночка, которая воспитывает троих детей. Эрин ищет работу, но отсутствие образование усложняет эту задачу. Но героиня достаточно умная, напористая, энергичная и уверенная в себе, что позволяет ей зацепиться за один шанс и навсегда изменить свою судьбу.

Отметим, что за роль Эрин Брокович Джулия Робертс получила награды Оскар и Золотой глобус.

Сеть

(триллер, 1995)

Анджела Беннет работает программистом в крупной компании и прекрасно понимает, что такое всемирная сеть и какое множество данных в ней хранится. Однажды героияня сталкивается с группой кибер-террористов, которые планируют взломать сверхважные и засекреченные базы данных мира: от банков и аэропортов до систем таких структур, как ФБР и ЦРУ. Злоумышленникам не нужны лишние свидетели, поэтому они удаляют все личные данные Анджелы и делают из нее преступницу, находящуюся в розыске... Сможет ли ставшая жертвой хакеров женщина восстановить справедливость и обезопасить мир от злодеев?

Мария-Антуанетта

(биографическая драма, 2006)

Биографическая драма о судьбе королевы Франции Марии-Антуанетты, ставшей знаковой личностью в истории своей страны. Одни любили свою королеву, другие – ее презирали. Режиссер София Коппола показала Марию-Антуанетту как остроумную девятнадцатилетнюю девушку с бунтарской душой и жаждой приключений.

Цветок пустыни

(биографическая драма, 2009)

История Варис Дирие рассказывает о судьбе сильной, неординарной женщины. Простая девочка из Сомали, выданная замуж в 13-летнем возрасте, сбегает из семьи, в одиночку пересекает пустыню, добирается до Могадишо. Затем девочка попадает в Лондон и устраивается прислугой в посольство Сомали. Однажды Варис замечает знаменитый фотограф Терри Дональдсо, и вскоре девушка становится одной из популярнейших моделей мира.

С Варис заключают контракты и платят огромные гонорары, однако за успехом топ-модели скрывается трагическая тайна. На вершине своей карьеры она решает рассказать о том, что произошло с ней в детстве – практике женского обрезания. Модель стала первой женщиной, которая публично осудила эту традицию, стала Специальным Послом ООН за запрещение женского обрезания и создала Фонд по борьбе с женским обрезанием.

Невидимая сторона

(спортивная драма, 2009)

Фильм, основанный на реальных событиях, о женщине с большим и открытым сердцем. Из искреннего сострадания обеспеченная христианская семья берет под свою опеку беспризорного темнокожего парня Майкла. Справедливая и мудрая Ли, будучи человеком веры, учит мальчика верить в свои силы и двигаться вперед. Благодаря поддержке приемной семьи, и, в первую очередь – матери, Майкл становится успешным спортсменом.

Фрида

(драма, 2002)

Картина рассказывает о жизни знаменитой мексиканской художницы Фриды Кало, которая в 18 лет попала в тяжелую аварию. Полученная травма мучила ее всю жизнь. Отец принес в больницу Фриде холст, на котором она писала картины, лежа и не имея возможности двигаться.Также в фильме показаны отношения Фриды Кало с мужем Диего Риверой, которого она продолжала любить несмотря ни на что.

Солдат Джейн

(боевик, драма, 1997)

Лейтенант Джордан О`Нил становится первой женщиной, направленной на обучение в центре подготовки на базе ВМФ США во Флориде. Во время обучения новобранцы проходят жестокие испытания и тренировки, многие новобранцы уходят, не выдержав эту школу выживания. Но упорная О`Нил проходит все задания и доказывает, что женщина имеет право воевать за свою страну.

Для съемок в этой картине актрисе Деми Мур пришлось сбрить волосы на голове, пройти курс физической подготовки и нарастить мышечную массу.

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